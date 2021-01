Culpan a la Secretaria del Trabajo por la huelga de Cosalá

EL SENADOR NAPOLEON GOMEZ URRUTIA ACUSA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO DE NO RESOLVER LA HUELGA EN LA MINA DE COSALA, SINALOA, CUYO CONTRATO COLECTIVO LE GANIO A LA CTM



El Senador Napoleón Gómez Urrutia acuso a la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde Lujan de no resolver la huelga en la mina productora de oro de Cosalá, Sinaloa, la cual está a punto de cumplir un año.



Señala que hasta el momento las autoridades de la Secretaría del Trabajo no cumplen con su responsabilidad y no ’actúan con la firmeza que se requiere’ para obligar a la empresa Americas Gold and Silver a respetar la ley y resolver el conflicto, advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.



En un comunicado en redes sociales, con membrete del Senado de la República precisó que el conflicto se ha alargado porque esa minera canadiense ya que se niega a reconocer al Sindicato Minero, que él preside, pese a que ganó la titularidad del contrato colectivo a la CTM, en un recuento que se llevó a cabo en septiembre pasado.



Americas Gold and Silver, expuso, acudió a todo tipo de maniobras para impedir que los mineros de Cosalá salieran del sindicato cetemista, ya que éste le garantizaba mantenerlos con bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad; además de contaminar los ríos, de donde se abastece el poblado cercano a la mina.



Señalan que los mineros han denunciado que laboran 12 horas al día en esa mina, que alberga grandes depósitos de mineral de oro y plata y no tiene salida de emergencia. Denuncian además que pese a que trabajan con cianuro y otros elementos dañinos, no cuentan con el equipo de protección requerido. Otro minero muestra que el overol que les proporciona la empresa es tan delgado que el polvo de plomo pasa a la piel y a los bronquios.



’Cuando los mineros se hartaron de esa situación en que los mantenía la CTM, decidieron afiliarse al Sindicato Minero, pero la empresa despidió a los 14 integrantes del comité local y comenzó a amenazar y amedrentar a los trabajadores, que decidieron estallar la huelga el 26 de enero de 2020. Debieron pasar varios meses para que se llevara a cabo el recuento, que ganó la organización que represento, pero Americas Gold and Silver no lo aceptó y decidió no reabrir la mina.’



El senador Gómez Urrutia resaltó que en Canadá no se permite ese tipo de ’abusos criminales contra los mineros’, pero aquí Americas Gold and Silver contó siempre con el respaldo de autoridades federales y locales y en la actualidad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha mostrado ’tibieza’ frente a esa empresa extranjera que viola la ley, se burla de todos y pasa por encima de la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que resuelva el conflicto.



’Para qué reformamos la Ley Federal del Trabajo si los mineros de Cosalá no tienen el derecho de elegir a qué sindicato se afilian’, cuestionó e hizo notar que hay intereses muy fuertes detrás de la negativa de Americas Gold and Silver, que esconden bajos salarios, opresión y abusos contra los trabajadores, entre ellos los del hermano del gobernador de Sinaloa.



El también presidente de la Comisión de Trabajo del Senado advirtió que insistirá ante el Presidente que se cancele la concesión a Americas Gold and Silver si ésta persiste en violentar la ley. Resaltó que la economía de Cosalá depende de esa mina y hay empresas que están interesadas en operarla, llevar progreso a esa región sin dañar el medio ambiente y con el respeto pleno a los derechos de los mineros.



TIENE INFONAVIT MEJOR COLACION DECEMBRINA EN 5 AÑOS



En 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) logro una mejor colocación decembrina en 5 años y otorgó 475 mil 245 créditos, generando una derrama de 213 mil 420 millones de pesos que contribuyeron a la reactivación de la economía del país, luego de las afectaciones por la emergencia sanitaria por Covid-19. Lo anterior fue posible gracias al lanzamiento de nuevos financiamientos – centrados en atender las necesidades actuales de las y los trabajadores mexicanos – así como a la modificación de reglas de operación, precedentes de la reforma a la Ley del Infonavit promulgada en diciembre 2020.



Tan solo en diciembre del año pasado, el Instituto otorgó 59 mil 590 créditos de los cuales 45 mil 613 fueron destinados para la compra de vivienda nueva o existente. Este nivel de colocación representó el mejor resultado durante dicho mes en los últimos cinco años, gracias al compromiso por continuar con la atención a las y los trabajadores, al ser considerada una institución que lleva a cabo actividades esenciales para el bienestar y desarrollo nacionales.



Alineado al Programa Nacional de Vivienda (PNV) y privilegiando la inclusión financiera de todas y todos los trabajadores, 48.7% de los créditos otorgados fueron para trabajadores que ganan menos de 4.1 UMA, es decir 10 mil 828 pesos, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización en 2020.



Del total de los financiamientos, 340 mil 823 se ejercieron para la adquisición de una vivienda nueva o existente, lo que representa el 71.7% de la colocación y el 98% de la derrama económica.



El resto de los créditos se colocaron a través de los programas de mejoramiento o ampliación de vivienda, Mejoravit y ConstruYO Infonavit, beneficiando a 134 mil 422 familias.



Uno de los productos de financiamiento más demandados por los derechohabientes fue Unamos Créditos que, desde su lanzamiento en febrero de 2020, permitió a dos personas sin relación jurídica unir el saldo de su Subcuenta de Vivienda para adquirir una casa de mayor valor y mejor ubicación. En el año, se ejercieron 39 mil 758 financiamientos de este tipo, superando en 184% la meta inicial.



En 2021, el Instituto continuará ofreciendo más opciones de financiamiento que se adapten a las verdaderas necesidades de las y los trabajadores de México como consecuencia de la reforma a la Ley del Infonavit. De igual forma, refrendará su compromiso por apoyar a las y los trabajadores de menores ingresos para que puedan comenzar o mejorar un hogar.



El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México.,,,



SUPERA FOVISSSTE EN 6 POR CIENTO LA META DE COLOCACION DE CREDITOS EN EL 2020



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) superó en 6 por ciento su meta básica de colocación de créditos para el año 2020 al formalizar 49 mil 232 financiamientos por 35 mil 888 millones de pesos.



Esa derrama económica ayudó a generar 599 mil 330 empleos directos e indirectos en el sector de la construcción que, a su vez, impactó positivamente en sub ramas como la del aluminio, vidrio, material eléctrico, carpintería, entre otras, colaborando a reactivar la economía interna.



El año pasado, el escenario básico del Fondo de la Vivienda, que dirige Agustín Gustavo Rodríguez López, era otorgar 46 mil 475 créditos, lo que fue superado 6 por ciento al formalizar 49 mil 232 financiamientos.



Las cifras correspondientes a 2020 representan, además, un aumento de 0.4 por ciento en número de créditos y de 2.1 por ciento en monto económico respecto al año 2019.



Por otra parte, el año pasado el Fondo de la Vivienda aplicó diversas acciones para reducir el impacto negativo provocado por la pandemia de COVID-19 e implementó nuevos programas y/o productos en beneficio de los cotizantes.



Entre los nuevos programas y/o productos están ’Construyes’, ’Tu Casa en la Ciudad’, así como ’Tu Casa te Espera’, ’Raíces’ ’FOVISSSTE para Todos’, y ’Acuerdo y Queda’, dentro del Programa Especial para Reactivar la Economía ante el COVID-19 (Perec).



En ese sentido, para coadyuvar a la reactivación de la economía nacional, además de beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado, el FOVISSSTE liberó en un tiempo récord de seis meses el 100 por ciento de las 83 mil 260 solicitudes autorizadas para el Otorgamiento del Crédito Tradicional del Sistema de Puntaje correspondientes al 2020.



Adicionalmente, suspendió los plazos perentorios para el cumplimiento de los procesos de otorgamiento crediticio y amplió las fechas límite para la elección de vivienda y firma de escritura.



También, continuó con las actividades de vinculación de claves de vivienda nueva y usada en el proceso de originación y formalización de créditos hipotecarios; validación de avalúos, pagos de operaciones de créditos y a proveedores y liberación de nuevos créditos.



Asimismo, estableció un ’stand virtual’ para brindar información y asesoría a los derechohabientes difundido en las redes sociales, y fueron creados correos electrónicos para que contarán con vías de comunicación con los departamentos de Vivienda y se atendieran dudas y/o aclaraciones para seguir con el proceso de originación y formalización de sus créditos hipotecarios.