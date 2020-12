Cultura y Deporte en un Click3.0 acompaña a mexiquenses en periodo vacacional

Incluye conciertos, charlas, reportajes, muestras de la riqueza artesanal de la entidad y mucho más.

Disfruta de estas actividades a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo: @CulturaEdomex.



Toluca, Estado de México, 22 de diciembre de 2020. La Secretaría de Cultura y Turismo ha trabajado de manera constante para generar contenidos de calidad para que la población mexiquense disfrute de lo mejor de la cultura, el arte, el turismo y el deporte, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter @CulturaEdomex.



Como una forma de acompañar a chicos y grandes en las etapas de contingencia, el programa Cultura y Deporte en un Click 3.0 brinda en este periodo vacacional, en el que la recomendación es quedarse en casa, una programación que incluye conciertos, charlas, reportajes, muestras de la riqueza artesanal de la entidad y mucho más.



Así comenzó este lunes con una charla en torno a los villancicos y continuará hasta el 3 de enero de 2021, con actividades que pueden disfrutarse desde el hogar, mientras se cuidan y cuidan de sus seres queridos.



Continuará la sección ’COMEMtando… entre música y artes’, del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM); por su parte, el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías de la entidad (IIFAEM) presenta las cápsulas ’Hecho en Edoméx’, donde los cibernautas podrán conocer los procesos de elaboración de diversas artesanías.



’Música de México y el mundo’ acompañará en estas fiestas con tres conciertos en los que se podrán disfrutar piezas como ’Dicitencello vuje’, de Rodolfo Falvo y Enzo Fusco, "La Bikina", de Rubén Fuentes, "Contigo en la distancia", de César Portillo de la Luz, y muchas más que presentará el tenor Manuel Flores Palacios, acompañado del pianista Juan Carlos Guerrero.



El programa ’Solsticio de Invierno’ continúa en versión digital, sumándose a Click 3.0 con el conversatorio ’El Mesías’, de Georg Friedrich Händel, en que el que participan Jasmany Hernández, Director de la Compañía de Danza del Edoméx, y Luis Manuel García, Director del COMEM.



Presenta ’En palabras de…’ con ’Historia de la Navidad en el mundo’ a cargo del antropólogo Juan Trejo Castro, y también un concierto sin igual ’Ecos Navideños’ que presenta el Dúo Voz Entre Cuerdas.



Por su parte, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) transmitirá su Concierto Navideño, donde interpretarán piezas de Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Georg Leopold Mozart y Dimitri Dudin, todos bajo la batuta de Rodrigo Macías, Director General de la OSEM.



De igual forma, la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), deleitará con dos presentaciones, el último programa de su Temporada 6 y el Concierto Navideño con ’Messiah (Arreglo Fred Mills)’, de Georg Friedrich Händel, ’Jour d’été à la montagne’, de Eugene Bozza, ’Christmas Carol Collection’, Jeffrey Reynolds, ’Villancico de las Campanas’, de Mykola Dmytrovych Leontovych, ’El Cascanueces. Vals de las Flores’, (Arreglo Ekaterina Afanasieva), de Piotr Ilich Tchaikovski, "Las cuatro estaciones, Invierno’, de Antonio Vivaldi, y We Wish You A Merry Christmas, de John Rutter.



Por su parte, Espíritu deportivo presentará dos reportajes especiales ’Lo mejor de deporte en un click’ y ’Mexiquenses rumbo a Tokio 2021’, mientras que el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal también se hará presente en los Lunes de Literatura.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de éstas y muchas más actividades en Facebook y Twitter @CulturaEdomex, y reitera el compromiso de todos de quedarnos en casa.