Cultura y Turismo prepara actividades navideñas ’Solsticio de invierno’

Contarán espacios con las medidas de higiene y prevención; sólo se permitirá el acceso al 30 por ciento de su capacidad.



Toluca, Estado de México, 14 de diciembre de 2020. Para vivir el espíritu navideño a través de la cultura y el arte, la Secretaría de Cultura y Turismo ha preparado el programa de actividades, presenciales y digitales, ’Solsticio de Invierno’, el cual busca acompañar a las familias mexiquenses en esta temporada decembrina.



’Como cada año, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, buscamos siempre tener una alternativa en los periodos vacacionales para las personas y las familias que no tienen oportunidad de salir’, compartió la Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, Ivett Tinoco García.



’Hemos preparado un programa, ’Solsticio de Invierno’, que estará del 14 de diciembre al 3 de enero de 2021 y, como prácticamente toda la programación que hemos hecho este año, será híbrida’, adelantó.



La funcionaria estatal refirió que las actividades presenciales se realizarán en el Museo de la Acuarela, en el Centro Cultural Mexiquense, en el Museo Casa Toluca 1920, en el Museo Virreinal de Zinacantepec y en el Corredor de la Plástica Mexiquense que se encuentra a un costado de Palacio de Gobierno.



’Tendremos particularmente conciertos y pastorelas, sabemos que debemos ser muy cuidadosos también con las actividades que proponemos, de manera que no pongamos en riesgo la salud de las personas que se van a encontrar y que van a disfrutar un rato en las mejores condiciones, son espacios amplios, en algunos casos abiertos, todos ventilados", declaró Tinoco García.



’Van a disfrutar de varios conciertos como el de La Navidad tiene sonido, con el Quinteto Amerigo, el 17 de diciembre a las 16:00 horas en el Museo Casa Toluca, el concierto Diciembre con sabor jarocho, en el que Ramita de Cedro nos acompañará el 18 de diciembre a las 16:00 horas, en el Centro Cultural Mexiquense, entre otros’, agregó la Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Edoméx.



De igual forma, se tendrán también las tradicionales pastorelas que, a decir de Ivett Tinoco son las más esperadas y ya preparan La fiesta de Satanás, con la compañía O de madera, el 16 de diciembre, y La noche más venturosa, con la compañía Fénix Novohispano el 20 de diciembre.



Cabe mencionar que en este programa se ha considerado a la gente que no puede salir a causa del intenso frío y de los cuidados que requieren y para este sector, por ello, la dependencia estatal ha preparado una serie de cápsulas que serán transmitidas por las redes sociales, en las que habrá Cuentos de Navidad para leer en familia, El Mesías, Historia de Navidad en el mundo, Concierto ecos navideños, Fiesta decembrina con pasión y corazón, en las que la música y la literatura estarán presentes.



De igual forma, este programa traerá también, recomendaciones literarias a cargo de especialistas mediadores de lectura, conversatorios que comparten reconocidos escritores, además del taller para la comunidad infantil en torno a la tradición de los Reyes Magos.



’Han sido 10 meses de confinamiento y tenemos que cuidar la salud mental y emocional, tenemos esa responsabilidad desde esta trinchera y lo hacemos con las garantías de seguridad que requieren estas circunstancias de la pandemia’, finalizó Ivett Tinoco.



Para conocer a detalle esta programación, se pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex.