Cumple 50 días yate encallado en Zihuatanejo

ZIHUATANEJO, Gro., 6 de mayo de 2021.- Este jueves se cumplieron 50 días del yate Etule encallado en el acceso al canal de navegación de la Marina Ixtapa.



De acuerdo con información recabada, en el municipio no existe la maquinaria necesaria para poder sacar la embarcación, por lo que forzosamente se deben contratar grúas o remolques de otros estados.



Sin embargo, autoridades municipales informaron que comenzaron los trabajos para el retiro del combustible del navío, no obstante el yate continúa en el lugar.



Marineros locales coincidieron que es importante que agilicen los trabajos para sacar la nave lo más pronto posible, pues aseguran, entre más tiempo pase encallado en el mar, se aceleran sus afectaciones estructurales.



En este sentido el buzo industrial, Guillermo Alberto Crespillo García Malo reconoció que el yate impacta, pero no se puede hablar de un ecocidio, ya que los tanques de combustible permanecen sellados.



Dio a conocer que los peces que murieron son de una especie muy frágil que les afecta hasta un cambio de temperatura ’los tanques de diésel, siguen sellados; lo que podía ocasionar ya lo ocasionó; lo que se alcanzó a verter es por el agua que entró a los motores y tienen grasa’.