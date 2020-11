Cumple Acolman 11 años de ser Pueblo con Encanto



• Son su historia y patrimonio, así como mantener vivas sus tradiciones, elementos por los que obtuvo su nombramiento en el 2009.

• Es visita obligada para quienes gustan del turismo cultural.



Acolman, Estado de México, 29 de octubre de 2020. El municipio de Acolman celebra 11 años de haber sido nombrado Pueblo con Encanto, y en este contexto, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a visitar este hermoso lugar.



Ubicado en la zona norte-centro del Estado de México, a este lugar se le consideró en la época prehispánica uno de los grandes consejeros de la corte del reinado Acolhuacan-Tezcoco, además era conocido en Mesoamérica por su mercado de venta de perros llamados itzcuintles.



Cuenta con importantes bienes patrimoniales como el Templo y ex Convento de San Agustín, ubicado a un costado de la plaza principal, que es de estilo plateresco y data del siglo XVI. En él, se originaron las tradicionales posadas, pastorelas y las piñatas que dieron lugar a la Feria de la Piñata que, desde hace 420 años, se lleva a cabo en el mes de diciembre.



Alberga también al Museo Virreinal, anexo al ex convento y que fuera fundado el 1 de enero de 1925 y que da muestra de una exquisita colección de pinturas y objetos religiosos de entre los que destaca una colección de vírgenes cuyas formas de elaboración remontan a tiempos pasados llenos de misticismo.



Es imperdible conocer la ex hacienda de San Antonio, establecida en el siglo XIX y que en sus primeros años reportaba una importante actividad ganadera y producción agrícola.



Acolman cuenta con atractivos naturales como las Cuevas de la amistad, los centros recreativos conocidos como el Zoológico, los Cipreses, la Rinconada y la Reserva Ecológica San Mateo Chipiltepec.



Gracias a su clima templado semiseco, estos destinos se pueden disfrutar en compañía de amigos y familia todas las épocas del año mientras se disfruta de una deliciosa tradición gastronómica, ya que ofrece a sus visitantes platillos como los mixiotes, la barbacoa, el mole de guajolote, los tlacoyos, arroz, tamales y su especialidad regional, llamada pepeto.



El pepeto se elabora con carne de cerdo, chilacayotes, granos de elote, habas, cebollas, epazote y chile manzano. Son famosas también sus frutas en almíbar, el pulque y la bebida llamada mosquito, que también es típica de Toluca.



Una amplia gama de artesanías distingue a este municipio mexiquense como son las piezas tejidas en canutillo, sombreritos y diversos objetos en miniatura, títeres hechos de látex y tallados en madera, figuras de jade, ónix y obsidiana, platería, artículos prehispánicos, sarapes, cestería, y los clásicos suéteres de Santa Ana Chiautempan.



A tan sólo 125 kilómetros de Toluca, Acolman invita y espera a las y los mexiquenses, amantes del turismo cultural, que quieran disfrutar también de las bondades que ofrece este enigmático lugar.



Otro sitio importante a escasos minutos de Acolman es el poblado de Tepexpan, donde se encuentra el Museo de Antropología y Prehistoria, que fue construido exprofeso para albergar los restos del llamado "Hombre de Tepexpan", que fue hallado en esa comunidad y que se calcula vivió ahí hace más de 12 mil años.