Cumple Acolman 11 años de ser un Pueblo con Encanto

• Es visita obligada para quienes gustan del turismo cultural.



Acolman, Estado de México, .- El municipio de Acolman celebra 11 años de haber sido nombrado Pueblo con Encanto, y en este contexto, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a visitar este hermoso lugar.



Ubicado en la zona norte-centro del Estado de México, a este lugar se le consideró en la época prehispánica uno de los grandes consejeros de la corte del reinado Acolhuacan-Tezcoco, además era conocido en Mesoamérica por su mercado de venta de perros llamados itzcuintles.



Cuenta con importantes bienes patrimoniales como el Templo y ex Convento de San Agustín, ubicado a un costado de la plaza principal, que es de estilo plateresco y data del siglo XVI. En él, se originaron las tradicionales posadas, pastorelas y las piñatas que dieron lugar a la Feria de la Piñata que, desde hace 420 años, se lleva a cabo en el mes de diciembre.



Alberga también al Museo Virreinal, anexo al ex convento y que fuera fundado el 1 de enero de 1925 y que da muestra de una exquisita colección de pinturas y objetos religiosos de entre los que destaca una colección de vírgenes cuyas formas de elaboración remontan a tiempos pasados llenos de misticismo.



Es imperdible conocer la ex hacienda de San Antonio, establecida en el siglo XIX y que en sus primeros años reportaba una importante actividad ganadera y producción agrícola.



Acolman cuenta con atractivos naturales como las Cuevas de la amistad, los centros recreativos conocidos como el Zoológico, los Cipreses, la Rinconada y la Reserva Ecológica San Mateo Chipiltepec.



Gracias a su clima templado semiseco, estos destinos se pueden disfrutar en compañía de amigos y familia todas las épocas del año mientras se disfruta de una deliciosa tradición gastronómica, ya que ofrece a sus visitantes platillos como los mixiotes, la barbacoa, el mole de guajolote, los tlacoyos, arroz, tamales y su especialidad regional, llamada pepeto.



El pepeto se elabora con carne de cerdo, chilacayotes, granos de elote, habas, cebollas, epazote y chile manzano. Son famosas también sus frutas en almíbar, el pulque y la bebida llamada mosquito, que también es típica de Toluca.



Una amplia gama de artesanías distingue a este municipio mexiquense como son las piezas tejidas en canutillo, sombreritos y diversos objetos en miniatura, títeres hechos de látex y tallados en madera, figuras de jade, ónix y obsidiana, platería, artículos prehispánicos, sarapes, cestería, y los clásicos suéteres de Santa Ana Chiautempan.



A tan sólo 125 kilómetros de Toluca, Acolman invita y espera a las y los mexiquenses, amantes del turismo cultural, que quieran disfrutar también de las bondades que ofrece este enigmático lugar.



Otro sitio importante a escasos minutos de Acolman es el poblado de Tepexpan, donde se encuentra el Museo de Antropología y Prehistoria, que fue construido exprofeso para albergar los restos del llamado "Hombre de Tepexpan", que fue hallado en esa comunidad y que se calcula vivió ahí hace más de 12 mil años.