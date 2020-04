Cumple Adela Román y entrega dos grúas de plataforma a Seguridad Pública

La alcaldesa Adela Román Ocampo entregó dos grúas de plataforma a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el traslado de vehículos, acto donde se anunció la próxima creación de un corralón municipal para el depósito de unidades remolcadas por alguna falta al Reglamento de Tránsito o involucradas en un percance.



En la explanada de la SSP, Román Ocampo informó que su gobierno cumple y atiende las necesidades de cada dependencia conforme a las posibilidades presupuestales, para ofrecer un mejor servicio a la población; a su vez exhortó a los elementos que operarán las grúas mantener las unidades en buen estado y respetar las tarifas establecidas para no afectar la economía de los acapulqueños.



La entrega de las grúas de arrastre permitirá evitar cobros excesivos contra los ciudadanos, toda vez que, por falta de unidades oficiales, empresas particulares hacían los traslados cometiendo abusos contra los ciudadanos en el cobro del servicio, así también por la guarda y custodia de los automotores en corralones particulares.



El encargado de despacho de la SSP, Miguel Ángel Vargas Miranda agradeció a la alcaldesa su compromiso con la seguridad, destacó a su vez que desde hace varios años no habían recibido unidades nuevas, y a pesar de la contingencia que genera el COVID-19, la primera autoridad hizo un esfuerzo para adquirir las dos unidades para el Departamento de Grúas.



Los regidores Roberto Carlos Ortega y Luis Miguel Terrazas Irra reconocieron el compromiso de la alcaldesa por la adquisición de los vehículos de arrastre y el anuncio de la creación de un corralón municipal, acción que evitará abusos contra los ciudadanos por parte de las empresas particulares que hacen tareas de arrastre y depósito de vehículos.



’Es un momento histórico para esta secretaría y para el Ayuntamiento, durante muchos años no se había adquirido un nuevo parque vehicular y hoy este gobierno municipal que encabeza la licenciada, Adela Román se caracteriza por ser más sensible a este tema que ha afectado muchísimo a la ciudadanía, celebro que hoy podamos dar el arranque oficial de dos nuevas grúas en Acapulco’, dijo Ortega.



’Ojalá que este esfuerzo sirva para que le demos respuesta a los ciudadanos acapulqueños, a los transportistas que han estado solicitando este servicio y quejándose por los altos cobros’, señaló en su oportunidad Terrazas quien celebró la próxima apertura del corralón municipal, proyecto que se analiza en el Cabildo.



Acto seguido la presidenta municipal, acompañada de los regidores y el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, hizo el corte de listón inaugural de las unidades y entregó sus llaves a los responsables del Departamento de Grúas, con la recomendación especial de que cuiden los vehículos.