Cumple cinco días plantón en Chicoloapan

Chicoloapan, México.- Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Chicoloapan, vecinos de este municipio mexiquense, organizados con el Movimiento Antorchista, denuncian, casa por casa, la demolición de las canchas de fútbol del deportivo Manuel López Chávez por parte de las autoridades municipales.



Con volantes en mano, los vecinos chicoloapenses recorren las comunidades de Sare y Beta, entre otras, para denunciar que el gobierno encabezado por la edil Nancy Gómez, tiró dos canchas con pasto sintético, cuyo valor eran de cuatro millones de pesos y que a cinco días de los hechos, aún no resuelve la problemática que generó.



Durante el quinto día de plantón, el dirigente social del Movimiento Antorchista en Chicoloapan, Eduardo Velazco Santiago, indicó que la autoridad local ha incumplido en repetidas ocasiones con la firma de un convenio en el que asumen la reubicación y reconstrucción de las canchas.



"El día jueves, luego de destruir las canchas, los servidores públicos, tanto de Gobernación y de Obras públicas, aseguraron que harían un proyecto de reubicación y reconstrucción, mismo que firmaríamos ese mismo día, el jueves 12 de marzo, después aseguraron que la reunión sería el viernes y sábado, ya es martes y aún no se han dignado en resolver este conflicto que ellos mismos causaron", manifestó.



Agregó que la burla del gobierno de Chicoloapan y su indiferencia está molestando a los vecinos, quienes se mantienen en plantón, unidos y organizados, manifestándose en contra del abuso de autoridad y la prepotencia con la que actuaron al derribar este espacio deportivo.



Al grito de "Sí al deportivo", los manifestantes aseguran que permanecerán en plantón hasta ver que efectivamente, el gobierno municipal de extracción morenista cumpla con el compromiso de reconstruir las canchas.



"Estamos aquí llenos de coraje, luchamos por esta causa que nos parece injusta, las obras se hacen con nuestros impuestos y deben servir para la gente, está mal lo que hizo la presidenta y seguiremos levantando la voz hasta que nos vea y nos escuche. Muchos tienen miedo y no hablan, pero con Antorcha estamos organizados y seguiremos defendiendo este deportivo que es para nuestros hijos", aseguró Julia Hernández, vecina de Chicoloapan.