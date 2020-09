Cumple Copa de Ajedrez EDOMÉX 2020 en línea objetivos deportivos planteados

• Darán a conocer a los ganadores absolutos en los siguientes días hábiles.



Zinacantepec, Estado de México, .- Tras organizar la primera edición de la Copa de Ajedrez Edoméx 2020 en Línea, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, en coordinación con la Federación Nacional y la Asociación de la entidad del deporte ciencia, dio a conocer que en ésta reunieron a cerca de mil participantes en las diferentes categorías.



Este torneo también captó la atención de 5 mil espectadores y cumplió el objetivo con creces, al masificar el ajedrez en el Estado de México, ya que se presentaron a participar jugadores de la mayoría de los municipios y permeando el interés a otros estados y países.



La intención fue crear una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos mexiquenses de todas las regiones de la entidad, para que tuvieran un espacio competitivo de alta calidad y nivel profesional, en un torneo local, sin salir de casa y sobre todo gratuito.



Las categorías en las que hubo competencia fueron Sub 10 (2010 y menores), Sub 12 (2008 y 2009), Sub 14 (2006-2007), Sub 16 (2004-2005), Sub 20 (2000-2001-2002 y 2003) y Libre, todas en la rama mixta.



El torneo se desarrolló de manera virtual, mediante una plataforma proporcionada y administrada por la Asociación y con la intención de darle la oportunidad de competir en las mismas circunstancias, a todos los inscritos previamente recibieron el uso de la este sitio web.



Cabe destacar que el interés generado por este torneo dio pauta a que participaran jugadores de otras entidades y países, pero para la premiación sólo serán considerados los mexiquenses.



Una vez concluida la competencia tal y como lo marca la convocatoria emitida por el Comité organizador, dará a conocer los nombres de los ganadores en cinco días hábiles, con el objetivo de estudiar cada una de las categorías y buscando la mayor transparencia en la premiación.