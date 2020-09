Cumple el gobierno de Astudillo con maestros y paga a los que están fuera de FONE

Al manifestar que es un gobernador que está para ayudar y no para complicar, el gobernador Héctor Astudillo señaló que representó un esfuerzo presupuestal pagar a los maestros que no están incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), pues se tuvo que conseguir dinero que debe dar la federación.



"Estamos en espera que nos los dé, ya hemos puesto más de 233 millones, hicimos un gran esfuerzo para poderlos pagar porque anduvimos tomando de algunas partes, esperamos que nos lo dé pronto la federación", apuntó.



A su vez, el secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui informó que los libros de texto deberán entregarse de manera gratuita a las niñas, niños y jóvenes.



Indicó que se han distribuido el 74 por ciento de los 5 millones 664 mil 963 libros de texto que están asignados a Guerrero.



"Yo les pido a las maestras, maestros y directores, recordemos que los libros de texto son gratuitos, no podemos cobrar por entregar los libros a los niños, los libros los tenemos que entregar obligatoriamente sin cobrar un solo centavo, no debe de haber condiciones para entregarlo, hay que hacerlo de manera responsable y solidaria", puntualizó el titular de la SEG.