Cumple Héctor Astudillo e inaugura obra del Centro de Capacitación de la Cruz Roja en Chilpancingo

Como un legado de su gobierno a esta institución humanitaria que ha apoyado a Guerrero de forma incondicional, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó el Centro de Capacitación de la Cruz Roja en Chilpancingo con una inversión superior a los 11 millones de pesos donde se formarán las mujeres y hombres que todos los días a cualquier hora atienden a quien lo necesita.



"Durante toda mi administración he apoyado de manera incondicional a la Cruz Roja así como ellos han apoyado a Guerrero. Entregamos instalaciones completamente nuevas que cuentan con aulas de capacitación, auditorio y dormitorios en un lugar estratégico de Chilpancingo", expresó Astudillo Flores.



Luego de haber donado el terreno hace diez años, durante su periodo como presidente municipal de Chilpancingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores, junto al presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, inauguraron el Centro Estatal de Capacitación en Chilpancingo.



"Guerrero no es un estado en crisis por el Covid, pero sí tenemos un serio problema como en todo el país y el mundo, la Cruz Roja es una institución que cuida", afirmó el Gobernador Héctor Astudillo Flores.



Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo y la delegada de la Cruz Roja en Guerrero, Susana Palazuelos de Wichtendahl, el Gobernador Astudillo Flores, recordó que en 2010, como presidente municipal de esta ciudad Capital, junto con su cabildo donó el terreno donde se ubican estas estas instalaciones con el propósito brindar una mejor capacitación al personal de esta institución de auxilio y humanitaria.



Luego de que la obra quedó inconclusa y abandonada por varios años, como Gobernador, Héctor Astudillo Flores retomó este proyecto en su administración con la visión brindar una infraestructura adecuada para quienes sirven a Guerrero a través de la Cruz Roja Mexicana en su capacitación para atender cualquier emergencia.



"Esta obra es la muestra de que cuando hay disposición, se pueden lograr muchas cosas y les reitero que cuentan con mi apoyo para seguir equipando este Centro de Capacitación", expresó Astudillo Flores quien además, agradeció a la Cruz Roja por tener iniciativas qué, con dignidad sirve en tiempos de emergencia.



Mientras tanto, el presidente Nacional de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, expresó que esta importante obra con apoyo del Gobernador Héctor Astudillo será referente para la preparación y profesionalización de las y los para médicos, además, consideró que la capacitación es fundamental para el personal humanitario.



"En las emergencias no hay margen de error, por ello su profesionalización puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Es un lugar digno, con todos los servicios y espacios necesarios para una adecuada preparación, actualización y formación de futuros paramédicos que cada día se necesitan más", dijo Suinaga Cárdenas.



Agregó que se cuenta con un módulo de atención prehospitalaria que permitirá atender las emergencias que se registren a los alrededores, además de un espacio para utilizarlo como centro de acopio en caso de desastre.



"Quiero reconocer al gobernador Héctor Astudillo Flores porque siendo presidente municipal donó este terreno y ahora donó más de cinco millones de pesos para la construcción de esta obra, este será el legado que dejarás a la Cruz Roja, es algo que va a salvar vidas", agregó.



En su intervención, la delegada de la Cruz Roja en Guerrero, Susana Palazuelos precisó que en este predio de 3 mil 462 metros cuadrados, donado por Héctor Astudillo Flores hace diez años, el gobierno del estado en conjunto con el presidente de la Cruz Roja Nacional, Fernando Suinaga, realizaron una inversión de más de 11.7 millones de pesos.



La obra consiste en 6 aulas con capacidad para 240 alumnos, 2 talleres para prácticas, auditorio para 120 personas, convertible a centro de acopio para casos de desastre, dormitorios para damas y caballeros, cafetería, elevador para personas con capacidades diferentes, cancha deportiva de usos múltiples, áreas verdes, oficinas administrativas, estacionamiento, 2 locales comerciales y un módulo de atención pre-hospitalaria para emergencias.



A su vez, el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán indicó que apoyaron con la donación de los permisos y licencias de construcción, con un valor superior a 500 mil pesos y anunció que apoyará con obras complementarias como el drenaje.



En este evento también estuvieron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el Vice presidente de la Cruz Roja, Eduardo Saturnino de Agüero Le Duc; entre otros.