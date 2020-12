Cumple Lupita González a guerrerenses y detalla su Segundo Informe Legislativo

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política Local, la diputada del PAN Lupita González Suástegui cumplió a los guerrerenses y compartió su Segundo Informe de Labores, como integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero.





Describió algunos temas relevantes del ejercicio de sus funciones, y que para mayor detalle, puso a disposición en la página www.congresogro.gob.mx para que consulten mi actividad legislativa a través del ’Diario de los Debates’ y de la ’Gaceta Parlamentaria’.





El primero de septiembre de 2018, en Sesión Solemne de Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura, rindió protesta de ley, como Diputada Local, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, orgullosamente representando al Partido Acción Nacional.



Desde el primer día, propuso una agenda legislativa humanista, poniendo en el centro de mi actividad a la mujer y hombre guerrerense, más allá de ideologías políticas.



La agenda humanista propuesta, ha sido en búsqueda de construir el andamiaje legal, que ponga en el pedestal al ciudadano, la formación de ciudadanía, una cultura política donde se reconozca y respete la dignidad humana y que reconozca el papel de la ley para promover las mejores prácticas sociales y humanas



Al ser un órgano colegiado, el Congreso del Estado, funciona a través del pleno y durante sus recesos en una Comisión Permanente.



El Pleno es el máximo órgano de gobierno del Congreso del Estado, conformado por todos los Diputados, y le corresponde tomar las decisiones que conforman los diversos procesos parlamentarios para el ejercicio de sus facultades legislativas, jurisdiccionales, de control y de fiscalización, entre otros.



Durante el año que se informa, asistió a cada una de las cincuenta y cinco Sesiones Ordinarias y una Extraordinaria del Pleno; a siete Sesiones de Comparecencias de Secretarios de Despacho del Gobierno del Estado de Guerrero y cuatro Sesiones Solemnes.



De igual manera, estuvo presente en las doce Sesiones Presenciales de la Comisión Permanente, así como en las siete Sesiones Virtuales que se llevaron a cabo durante el periodo de contingencia.



En resumen, tuvo la oportunidad de estar presente en un total de ochenta y seis sesiones del Pleno del Congreso del Estado, correspondientes al Segundo Año Legislativo, entre Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, Solemnes, de la Comisión Permanente, Virtuales y de Comparecencias.



Ha participado en tribuna en 24 ocasiones durante este Segundo Año Legislativo, para tratar Proposiciones con Puntos de Acuerdo, Iniciativas de Ley y de Decreto, así como Intervenciones en asuntos presupuestales, económicos, de salud, de protección a la niñez, turísticos, agrarios, laborales, de género, de educación, a favor y en defensa de la vida y la familia, de reformas constitucionales, entre otros.



Un instrumento fundamental en el proceso parlamentario son los ’Puntos de Acuerdo’, que proponemos los Diputados y que el Congreso asume como una postura institucional como medio de control al Ejecutivo Estatal, para solicitar información a los tres niveles de Gobierno, para exhortar al cumplimiento de determinadas políticas públicas y acuerdos para mejor proveer en el cumplimiento de las funciones propias del Poder Legislativo.



Al respecto, ha propuesto los siguientes Puntos de Acuerdos Parlamentarios que han tenido una incidencia en la aplicación de políticas públicas, de los cuales menciono los siguientes:



En Materia de Turismo:



• El Acuerdo Parlamentario que de manera conjunta presenté con mi compañero legislador Jorge Salgado Parra, por el cual el Congreso del Estado exhortó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y al Fondo Nacional de Infraestructura, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen un ajuste a la baja de las tarifas de peaje en las casetas de cobro existentes en la ’Autopista del Sol’ México-Acapulco.



Nosotros consideramos, que el actual Gobierno Federal, debe reducir el costo de las tarifas a fin de favorecer a usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.

El trasporte terrestre, moviliza el 100 por ciento de las cargas del país y de aquellos productos que forman parte de la canasta básica, como frijol y maíz y por supuesto que las tarifas altas, impactan en el bolsillo de los Guerrerenses.



La ’Autopista del Sol’, es una de las vías más transitadas del país, en especial en épocas vacacionales, cuando el aforo vehicular puede alcanzar más de 32 vehículos por minuto como llegada al Puerto de Acapulco. Por ello, nuestra apuesta es promover éste estímulo a la actividad turística, como ya se ha hecho en gobiernos anteriores, y logremos una mayor afluencia de visitantes y en consecuencia una mayor derrama económica para los Guerrerenses.



De igual forma, en éste mismo contexto, y siendo que Guerrero y el Puerto de Acapulco dependen en mayor medida de la actividad turística, el pasado primero de octubre del 2019, presenté la ’Proposición con Punto de acuerdo’ mediante el cual se exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se presupuestaran mayores recursos al Ramo Administrativo de Turismo con un enfoque federalista.



En materia de salud:



El derecho a la salud de los Guerrerenses, es un tema prioritario en mi Agenda Legislativa, y siempre he pugnado por el acceso a los servicios de salud de todos.

Nadie debería enfermar o morir por su condición económica de pobreza.

Por ello, el 15 de octubre de 2019, presenté el exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asignaran mayores recursos al Ramo Administrativo de Salud de manera particular a la prevención y atención de los diversos tipos de cáncer que afectan a las mujeres. La cual fue aprobada como asunto de urgente y obvia resolución.



El 29 de octubre de 2019, presenté la ’Proposición con Punto de Acuerdo’ dirigido al Senado de la República del Congreso de la Unión, para que en la discusión y votación de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que crea al ’Instituto de Salud para el Bienestar’ (INSABI), se evitara la desaparición del ’Sistema de Protección Social en Salud’ conocido como el ’Seguro Popular’.



El 12 de agosto de 2020, formulé el ’Punto de Acuerdo’ para exhortar a diversos Titulares de las Secretarías e Institutos dependientes del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se garantice la adquisición, abasto oportuno y correcta distribución de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, asimismo, se expidan las disposiciones reglamentarias a las que se sujetará el Fondo de Salud para el Bienestar.



En el Contexto de la pandemia originada por el virus SARS-COv2 (COVID -19), en materia de salud, con fecha 21 de julio de 2020, presenté el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que analicen y determinen la suspensión y cancelación en su caso, de los proyectos de infraestructura denominados ’Tren Maya’ y ’Dos Bocas’ para que el presupuesto destinado para su construcción, se reasignen a la atención prioritaria de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), así́ como asegurar un ingreso a las familias, proteger el empleo e incentivar a las pequeñas y medianas empresas y a la industria turística. La cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis y trámite legislativo.



Mujeres y niñas, niños y adolescentes:



En el mismo contexto, la actual crisis de salud pública, ha provocado además de falta de recursos económicos, el alza de los productos de la canasta básica que están provocando discusiones en el hogar y conllevan a la violencia en todas sus variantes, por ello desde el Congreso, propuse exhortar a los tres niveles de Gobierno para atender el aumento de la violencia intrafamiliar en el contexto de las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria, que han alterado la vida cotidiana de las familias, especialmente de muchas mujeres, adolescentes y niñas.



Resolución de conflictos agrarios:

En nuestra Entidad, persisten aún rezagos en la materia agraria que han provocado disputas entre campesinos Guerrerenses por la disputa de la tierra, propiciando enfrentamientos que han dejado saldos de luto y violencia; de ello, el Congreso del Estado ha dado puntual seguimiento a los conflictos originados por la tierra, y propuse el día 9 de diciembre de 2019, el Acuerdo Parlamentario para solicitar a la Secretaría General de Gobierno y al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a crear mecanismos de solución para atender la problemática agraria en el Estado de Guerrero.



INICIATIVAS



Iniciativa por una nueva Ley de Turismo



El 14 de enero de 2020, presenté conjuntamente con mis compañeros Diputados Zeferino Gómez Valdovinos, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celestino Cesáreo Guzmán y Cervando Ayala Rodríguez, la Iniciativa de Ley de Turismo del Estado de Guerrero.



Al respecto, es necesario y urgente que en nuestra Entidad Federativa se propicien nuevas estrategias y nuevos diseños institucionales que reafirme la potencialidad turística del Estado de Guerrero, que impulse un crecimiento incluyente y sostenible, así como para mejorar el desarrollo local y regional, adaptando el modelo de desarrollo turístico para hacerlo más incluyente, para fortalecer su gobernanza, incrementar apoyos a las micro y pequeñas empresas y vincular nuevos mercados y destinos.



Iniciativa para crear los fines de semanas largos en Guerrero e impulso al turismo:



He presentado para su trámite legislativo dos Iniciativa de Decreto por medio del cual se reforman el artículo 29, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional; y la reforma que adiciona el Artículo 22 Bis de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para establecer días de descanso obligatorio.



Actualmente, las leyes burocráticas tanto federal como del Estado, remiten al Calendario Oficial y se encuentran desfasadas de la Ley Federal del Trabajo. Mi propuesta consiste, en no depender de normas anteriores o de una decisión del Presidente de la República en perjuicio de los trabajadores y de la economía nacional.

El establecimiento de días de descanso obligatorio. resulta imprescindible en beneficio del trabajador y sus familias además de celebrar fechas importantes para el país y que son recogidos en cumplimiento a instrumentos internacionales declarativos de derechos sociales, que establecen el derecho al descanso.

En el ámbito económico, los fines de semana largos, generan riqueza y oportunidades laborales en la industria turística, ya que, en nuestro país, el Turismo contribuye con el 8.8% al PIB y genera más de 4 millones de empleos directos y 6.5 millones de indirectos, y tiene mayor participación que sectores como construcción, servicios financieros y seguro, fabricación de equipo de transporte o minería, entre otros.



Iniciativa Fátima:



El 03 de marzo de 2020, presenté conjuntamente con el Diputado Arturo López Sugía, la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al Artículo 7 y se adiciona un párrafo quinto al artículo 42 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, para obligar a las autoridades educativas de asegurar la creación de mecanismos y protocolos de seguridad necesarios para garantizar la integridad física y psicológica de los menores, durante su estadía en las escuelas y el regreso seguro a sus hogares.

La Iniciativa conocida como ’Ley Fátima’, establece que las autoridades educativas deberán establecer sus protocolos de entrada y de salida, por lo cual, deberán cerciorarse de que, al terminar la jornada escolar, los menores regresen de manera segura a sus domicilios acompañados de sus padres, tutores o persona alguna previamente autorizada para recoger al menor



Iniciativa que reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos



En el periodo que se informa, presenté la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 5° de la Ley de Educación del Estado, que consisten en reconocer el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos estableciendo su condición de sujetos obligados a participar en su educación, pues además de promover la asistencia de los menores a la escuela, los padres serán conscientes de su responsabilidad de formar a sus hijos con valores, con disciplina, buenos hábitos y respeto a sus semejantes.



Iniciativa a favor de la vida:



El 12 de marzo de 2020, propuse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a la cual se adhirieron los Diputados Leticia Mosso Hernández y Servando de Jesús Salgado Guzmán, para proteger la vida de las personas desde su concepción hasta su muerte natural, en concordancia con el marco jurídico internacional y nacional existente en materia de Derechos Humanos, sin pretender ignorar los regímenes de excepción que establecen las leyes penales.



Desde el humanismo político, sostenemos que la vida es el Derecho Humano indispensable para la existencia y el ejercicio de otros derechos; este derecho se reconoce en los tratados internacionales suscritos por México, que abarca desde la concepción hasta su muerte natural.

Sin la vida, no existiría la humanidad.

Cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca.

Por ello sostengo, que la vida, no se debate, ¡se defiende!





Por una Ley de Paternidad y Maternidad responsable



Todo menor de edad tiene derecho a conocer a sus padres, a tener acceso a la alimentación en su expresión más amplia, a contar con una familia, y a su identidad. En el Estado de Guerrero, existen alarmantes cifras de desnutrición infantil ante la falta de compromiso del padre para proveer los alimentos y hacerse responsable de sus hijos, principalmente de aquellos menores nacidos fuera de matrimonio.



La realidad social de nuestro Estado, es que, existe un gran número de madres solteras o jefas de familia, que no cohabitan con persona alguna, y tienen a su cargo hijos menores de 15 años o se encuentren en estado de gestación y con serios problemas económicos ante la falta de apoyo del padre de sus hijos, que incluso, se niegan a registrarlos con sus apellidos.



Por ello presentó la Iniciativa que expide la Ley para la Atención y Procuración de la Maternidad y Paternidad Responsable del Estado de Guerrero, que propone facilitar el cumplimiento de la obligación de los padres de reconocer a sus hijos a través de un trámite administrativo realizado ante la Coordinación Técnica del Registro Civil, y no estar sujetos a un proceso judicial de reconocimiento de la paternidad ante los Juzgados Familiares.



Con ésta Ley, que he propuesto, todo hombre y toda mujer, deberá hacerse responsable de sus actos, con relación a sus hijos.



TRABAJO EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES LEGISLATIVAS



El trabajo en Comisiones, es una forma interna de organización del Congreso del Estado, con el fin de atender los asuntos de la competencia constitucional y legal para el mejor y más expedito desempeño de nuestras funciones.



En primer lugar, como representante del Partido Acción Nacional, concurro como Vocal de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano colegiado que ejerce el gobierno del Congreso del Estado y en el cual se impulsan entendimientos y convergencias que permiten la gobernabilidad democrática del Poder Legislativo. De igual forma, integro la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, como órgano de decisión, dirección y programación de los trabajos legislativos.



Asimismo, integró las Comisiones Legislativas de Turismo, de la cual soy Presidenta; de Justicia; de Participación Ciudadana; como Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte y Vocal de la Comisión Especial del Caso Iguala.



En la Comisión de Turismo, tenemos como eje principal el fortalecer mediante iniciativas de ley al sector turístico de nuestra Entidad Federativa; constatar los avances que a nivel internacional nuestro país y entidad está generando dentro de la actividad turística; celebrar foros, consultas, talleres, seminarios y demás eventos necesarios que permitan conocer y constatar el desarrollo de la actividad turística mexicana y proponer al Ejecutivo Federal y Estatal acciones tendientes a mejorar el sector turístico del Estado de Guerrero, entre otros.



En el periodo que se informa, se dictaminaron diversos Acuerdos Parlamentarios por medio del cual se realizaron exhortos a los Titulares de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal y del Estado; a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que se propicien las acciones que promuevan e incluyan más municipios de Guerrero que cuenten con el potencial y la vocación turística en los programas de promoción y desarrollo del ramo; y se consideren llevar a cabo estudios que determinen los costos y beneficios de la propuesta Presidencial que pretende eliminar los días de descanso obligatorios trasladados a los conocidos fines de semana largos.



Asimismo, se dictamina el exhorto para que se elaboren para todas la ramas de la industria turística, una vez que se levanten las restricciones de la cuarentena originada por el virus SARS-CoV2, un protocolo para la prevención de la propagación de infecciones, que permita ofrecer al turista condiciones inmejorables de higiene, limpieza, desinfección y en general, mayor sanidad en los centros de diversión y esparcimiento.



Comisión de Justicia



La Comisión de Justicia es una de las comisiones con una mayor asignación de turnos y de actividad legislativa, en la cual se han desahogado diversas iniciativas de ley y aprobadas por el pleno.



Destaca la reciente reforma en materia electoral mediante el cual se reformaron y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, mediante el cual destacan las siguientes:



Paridad de Género.- Se estableció la integración paritaria en la integración de los órganos de representación popular y la obligación del órgano electoral para emitir las medidas de ajuste necesaria para garantizar dicha composición y se impuso la obligación a los partidos políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y de hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos



De igual forma, integramos a nuestro marco normativo, lo relativo al bloque de competitividad, para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y asegurar sobretodo, que los Partidos Políticos tengan la obligación de postular a mujeres en aquellos Municipios y Distritos donde realmente tengan posibilidades de triunfo, garantizándose con ello que las mujeres tengan posibilidades de acceder al cargo postulado.



Acciones afirmativas para candidaturas de origen indígena o afromexicana

Se establecieron parámetros mínimos de acciones afirmativas a favor de este sector de la población, vinculando a los Partidos Políticos para registrar candidaturas de origen indígena o afromexicanas para diputados de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos.



Financiamiento público para actividades de capacitación de jóvenes. Se estableció la obligación a los partidos políticos destinar anualmente el 5% del financiamiento público ordinario para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes.



Reelección sin separación del Cargo para Diputadas, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, Al respecto, voté en contra de figura de la reelección sin licencia al otorgarle a Presidentes Municipales, Diputados Locales, Síndicos y Regidores, una ventaja indebida, para continuar en el cargo, y hacer campañas electorales sin pedir licencia.



Me opuse desde Comisiones y ante el Pleno porque considero que la participación de Diputados y Alcaldes sin separarse del cargo, permitirá una ventaja injusta contra candidatos sin cargo, en las próximas elecciones de Junio del 2021



ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

Ayudas sociales antes y durante el covid-19



De conformidad al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cada Diputado será gestor y promotor del pueblo y auxiliará a sus representados en sus demandas sociales y en los asuntos de interés general, a fin de lograr su oportuna solución.





En el periodo que se informa, se gestionaron ante diversas instituciones, la realización de obras públicas, como pavimentación de calles para mejorar la calidad de vida de los habitantes, en los municipios de Tetipac y Acapulco de Juárez Guerrero.



Se realizaron acciones a favor de la higiene personal y de instituciones públicas, como 30 brigadas de cortes de pelo a la población en general en el Municipio de Acapulco, en beneficio de 1200 personas.



En apoyo a favor de niñas y niños de diversas instituciones educativas, se realizó la entrega de material de limpieza y pintura, en beneficio de más de3,000 educandos y de maestras y maestros. Asimismo, distribuí Material Didáctico a niños de comunidades y colonias de los Municipios de Acapulco y Juan R. Escudero, ascendiendo a una población de 8,000 beneficiados.



Antes y durante la pandemia originada por el COVID-19, y dada la situación económica que afecta a muchos hogares, he contribuido con ayudas alimenticias a población vulnerable y en riesgo, beneficiando a una población de 7900 personas en el Estado de Guerrero.



Junto a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política y en pleno, aprobé el Acuerdo para donación de un mes de salario de las y los diputados que integramos la Legislatura, recurso utilizado en adquirir 12 ventiladores para atención a pacientes de COVID-19, donados a la Secretaría de Salud del Estado y entregados en los hospitales de Chilapa, Tlapa, Coyuca de Catalán y Ometepec.



De igual forma, acudí al Hospital General de Acapulco, a las Clínicas ubicadas en la Colonia ’Hogar Moderno’ y la Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) para realizar entrega de equipos individuales de protección para el uso del personal médico y trabajadores de la institución.



A nombre de muchos Guerrerenses, a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, laboratoristas y a todo el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla, les digo, que no están solos, que en el Congreso del Estado estamos atentos y trabajando para impulsar las políticas públicas que enfrente ésta pandemia y nos permita superar ésta exigencia del destino.



La pandemia del COVID 19, vino a acelerar los grandes problemas nacionales y de nuestra Entidad.

La pandemia abre la oportunidad de demostrar que a pesar de las diferencias, las instituciones podemos responder ante los desafíos.

Tengo la fe inquebrantable que con unidad y trabajo, las dificultades que enfrentamos las podemos superar.



TRAYECTORIA POLÍTICA



Quiero agradecer a mi Partido, el Partido Acción Nacional, por la oportunidad brindada para representar sus principios, postulados, plataforma política y sus programas en el Congreso del Estado de Guerrero.



Gran parte de mi formación política la inicié en las filas del humanismo político; ello me ha permitido portar sus banderas y desarrollar mi actividad legislativa.

Como Panista estoy preparada y dispuesta para asumir los retos del futuro.



Como Guerrerense, tengo claro, la complejidad de los problemas de nuestra Entidad; entiendo también que existen muchas expectativas defraudadas. Frente al dolor de la pandemia, de la inseguridad y de la pobreza, estoy convencida que podemos cambiar el rumbo y hay muchas razones para volver a creer y construir el Guerrero de nuestros sueños y de nuestros anhelos.

Como Guerrerense, tengo claro, la complejidad de los problemas de nuestra Entidad; entiendo también que existen muchas expectativas defraudadas. Frente al dolor de la pandemia, de la inseguridad y de la pobreza, estoy convencida que podemos cambiar el rumbo y hay muchas razones para volver a creer y construir el Guerrero de nuestros sueños y de nuestros anhelos.

Somos un pueblo de una gran fortaleza moral y de importantes aportaciones a la vida nacional. Desde aquí el General Juan Álvarez proclamó la revolución en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna y se convocó para formular la Constitución de 1857; o el papel de Don Vicente Guerrero que contribuyó a la emancipación del país y en la fundación de la República.



Nos llama el ejemplo de Aurora Mesa Andraca, que un 1° de enero de 1936, fue nombrada Presidenta del Consejo Municipal de Chilpancingo, siendo la primer mujer que en la República Mexicana, y en América Latina, desempeñó ese cargo, en tiempos que se restringía la participación de la mujer en las actividades políticas.



Con esos legados, que nos hacen sentir orgullosas y orgullosos, yo me encuentro lista para los desafíos del presente y del futuro; y repetir como lo escribió el poeta mexicano Ricardo López Méndez:



’México y Guerrero, creo en ti,

Porque eres el alto de mi marcha

Y el punto de partida de mi impulso’

Que viva Guerrero!