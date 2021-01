Cumple Tomás Hernández y dota de agua a San Marcos

El Gobierno estatal, a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) hizo entrega del tanque de regulación ’El Tejoruco’ obra que brindará un mejor servicio en la cabecera municipal y 11 comunidades.



La obra fue recibida por el Alcalde Tomás Hernández Palma, quien reconoció la solidaridad que ha mostrado el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, a los sanmarqueños, y agradeció la entrega del tanque elevado de regulación, que viene a dar solución a uno de los problemas más sentidos de la cabecera municipal.



’Las cosas grandes no se dan de la noche a la mañana, las cosas que benefician como esta obra no se dan al antojo de alguien, ni en los tiempos que alguien quiera marcar, es todo un proceso constructivo, para que la obra sea de calidad hay que esperar el tiempo que sea necesario, pero finalmente aquí esta y el agua ya está llegando, sin duda seguiremos trabajando para que mis paisanos tengan agua suficiente en sus hogares’ expresó el primer edil Tomás Hernández Palma.



En tanto, el representante de la CAPASEG, Ingeniero Roberto Salvador, dio a conocer que el tanque de regulación denominado El Tejoruco, tiene 29 metros de altura y una capacidad de 80 metros cúbicos, que abastecerá a la cabecera municipal y 11 comunidad en el trayecto Río Papagayo-San Marcos.



Finalmente, Comisarios Municipales, entre ellos Alejandro Guadalupe Marín, manifestaron su reconocimiento a Tomás Hernández Palma, por tan atinada gestión, ’Solo podemos decir muchas gracias, por la obra que nos viene a cambiar la vida, el agua es indispensable. Hoy, reconozco el trabajo de Tomás, pues ha sido un gran gestor, buscado que el agua llegue a su gente. tenemos un Presidente de resultados, que ha ayudado mucho a las comunidades, sin dudas las cosas buenas seguirán llegando en San Marcos, no queda más que felicitar y reconocer a nuestra autoridad por esta magnífica obra’ concluyó el comisario de El Tejoruco Alejandro Guadalupe Marín.