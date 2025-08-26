Cumple 41 años el cuerpo de bomberos de Texcoco

En el marco de los 41 años del cuerpo de bomberos, el Gobierno Municipal de Texcoco reconoció el trabajo y representatividad de esta corporación, no solo en Texcoco si no en la región.



En una ceremonia en donde el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez estuvo acompañado por la Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera,la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Yesenia Armas Tobón, el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria, Jesús Emilio Duarte Olivares, así como integrantes del cuerpo de gobierno y Directores de las diferentes áreas.



El jefe del Departamento de Bomberos y Comandante Rufino Miranda Moreno, al tomar la palabra afirmó que: ’este aniversario no es solo un número, es el reflejo de generaciones de hombres y mujeres que han portado con orgullo el uniforme, que han entrenado con disciplina, mismo que antes ya han abrazado el llamado de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de nuestra comunidad’, sostuvo reiterando el orgullo de ser bombero.



Al tomar la palabra el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria Jesús Emilio Duarte Olivares, agradeció la confianza para poder dirigir esta área, señalando que a 41 años de los bomberos en la vida de Texcoco van dejando huella nacional, ya que Texcoco es un municipio clave en el servicio de la protección civil, lo que ha permitido una relación interinstitucional de operatividad en 10 municipios, ’también ellos se suman tenemos que juntar las fuerzas humanas’, expresó.



Agradeció el apoyo de las autoridades que han permitido que se cuente con equipo de primera generación que permite salvar vidas y cuidar la integridad de los vecinos.



Al respecto, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, Yesenia Armas Tobón señaló: ’quiero hacerles el reconocimiento porque ustedes no merecen una fiesta nada más, merecen un homenaje que no termine nunca, hemos tenido el apoyo con ustedes para salvaguardar la vida de las personas, pero también para rescatar gatitos, perritos, tienen como una historia en el municipio’, afirmó.



En su turno, el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, manifestó su respeto y admiración a los bomberos; ’son también parte esencial de la labor que desarrolla este equipo de mujeres y hombres que se dedican a la protección de nuestros ciudadanos’, dijo.



Recordó que: ’hace 41 años iniciamos con una camionetita y dos o tres voluntarios, hoy esta corporación ha crecido en recurso humano y equipamiento y lleva el nombre de un heroico que entregó su vida totalmente a la protección de la ciudad y lo recordamos con todo gusto al buen amigo Salvador Martínez’, dijo el presidente pidiendo un aplauso.



’Le hablo hoy al hombre, a la mujer que entrega la vida por salvar a sus semejantes, exponiendo la propia, anteponiendo la vida familiar, a quienes agradezco su paciencia y entrega, mi solidaridad, mi apoyo y respaldo’, dijo el alcalde anunciándoles que ya les fue asignado un incentivo económico.



’Es un incentivo a las personas por su calidad humana, a la persona entregada a la persona de valores mujer hombre, porque detrás del uniforme sin lugar a duda hay una persona 100% humana, porque repito expone hasta la vida para salvar a otros’, afirmó.

Anunció que: ’se va a iniciar una serie de trabajos para fortalecer esta área, hoy tenemos ya unidades, más de 40 personas equipadas en esta institución de hermanos, esta institución de bomberos al servicio de quien lo necesite’, dijo resaltando que se les seguirá dotando de equipo que permita protegerlos porque ellos cuidan y salvan vidas.