Cumple un año la ’Red Violeta Renace’ en Acolman

Acolman, EdoMéx.-El Gobierno Municipal de Acolman a través del Sistema Municipal DIF llevó a cabo el Primer Aniversario de la Red Violeta, donde la Coodinadora, Lic. Blanca Guadalupe Sánchez Osorio recapituló todas y cada una de las acciones realizadas a lo largo de 365 días.



El encuentro contó con la presencia del presidente municipal de Rigoberto Cortés Melgoza, el presidente del sistema municipal DIF Osvaldo Cortés Contreras, integrantes del cabildo, y la Diputada Local María del Rosario Elizalde.



Así como del Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México Lic. Israel Moreno Rivera en representación del Jefe de Gobierno, Mtro. Martí Batres Guadarrama y la Coordinadora de Atención a Grupos Feministas y Víctimas de la Secretaría de la Mujer, Lic. Ana Lilia Hurtado en representación de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



En su oportunidad la coordinadora de la red violeta Blanca Guadalupe Sánchez dió conocer que los logros de este instrumento de atención a las mujeres mismo que está basado en tres líneas de acción, como son el desarrollo personal, profesional y la protección a la mujer.



Señalo que la red la coordinan mujeres las cuales están dedicadas a brindar capacitación, así como talleres sobre temas de utilidad para el empoderamiento de la mujer, así como jornadas médicas asesorías jurídicas, psicológicas, patrocinios.



Asimismo informó que a través del sistema de geolocalización ’Google Maps’, ya aparecen en Acolman 38 puntos violetas en los mapas del sistema precisamente en color violeta; los cuales permiten la protección para mujeres que se encuentran en peligro y una vez que una mujer llega ahí es el personal de la misma red quienes arriban a estos negocios afiliados, que por lo regular tienen horarios amplios para poder brindarles el apoyo en caso de maltrato, acoso o alguna agresión a las mujeres.



Blanca Osorio, agradeció el apoyo que brinda el titular del sistema DIF Acolman Osvaldo Cortés ya que la red violeta es un programa de esta institución, el cuál coordina debido a que encabeza la comisión edilicia de bienestar social.



Asimismo, resalto la firma de convenios con diversas instituciones con la finalidad de buscar apoyos para las mujeres Acolmenses, que van desde mastografías, consultas psicológicas, aparatos auditivos, consultas dentales, y diversos apoyos que se han ido consolidando a través de un año de operación la Red Violeta, misma que fue puesta en marcha hace un año por la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Blanca Guadalupe, señaló que con más de 25 años de carrera política en la izquierda al lado de las mujeres siente la satisfacción de estar todo el tiempo en el territorio, siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ’Hacer política de territorio no de escritorio’, originaria de San Marcos Nepantla se dijo dispuesta a trabajar por la ciudadanía de Acolman.



Finalmente refirió que la violencia familiar es cada vez más común y que con la pandemia de COVID 19 se incrementó no solo entre cónyuges, sino a los adultos mayores, por lo que insistió en que la red violeta busca mantener el vínculo con este sector para poder brindarles protección.



Durante su participación el presidente municipal Rigoberto Cortés Melgoza reconoció el trabajo que lleva a cabo la red violeta en esté primer año y señaló que en Acolman como en el EdoMéx con la primera gobernadora Delfina Gómez y a nivel federal con la doctora Claudia Sheinbaum, da cuenta de que es tiempo de las mujeres por lo que abrió la expectativa para que las mujeres encabecen un proyecto en la demarcación.



Cortés Melgoza, insistió en que la red violeta, es una muestra de que con el trabajo coordinado de mujeres a favor de la protección de las mujeres, se impulsa una política pública, para su empoderamiento.



’Nosotros siempre lo hemos dicho la licenciada Blanca Osorio es una mujer que nació en la izquierda, a la cual nosotros la invitamos a trabajar en la vida pública, es una persona de confianza que y ha trabajado a ras de piso, por ello le dimos toda nuestra confianza para que trabajará en la red violeta porque sabemos de su empatía con las mujeres y con quiénes más lo necesitan’.



Finalmente, el alcalde reiteró ’ En este gobierno reconocemos el trabajo de las mujeres, porque hoy es el tiempo de las mujeres, el próximo año vamos a tener una presidenta de la república mujer, ya tenemos a una gobernadora la primera, decían que no se podía yo digo que siempre han podido pero no les hemos dado la oportunidad, por eso en Acolman reiteramos, también las mujeres pueden’.