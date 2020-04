Cuomo advierte a Trump desobediencia si peligra NY

www.guerrerohabla.com



Nueva York.14 abril, 2020.- El gobernador de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, aseguró que a pesar de que el presidente del país ordene que se reabra la economía, si su estado no se encuentra en condiciones no respetará esta orden.



Andrew Cuomo, gobernador del estado, afirmó que no pondrá en peligro a sus ciudadanos y si el gobierno insiste tendrán que enfrentarse en un "reto constitucional entre el gobierno federal y estatal que tendrá que ir a la corte".



El gobernador resaltó que los mandatos de Trump no se tratan de las órdenes de un rey, por lo que no se hará lo que designe, aseguró en una entrevista esta mañana en CNN, donde afirmó que la disposición "dictatorial" del presidente de reabrir la economía del estado sería lo "peor posible que se pudiera hacer en este momento".



Aclaró que en Nueva York no "cerró la economía", pues los negocios de comida, el transporte y los productos básicos de consumo continúan siendo accesibles para la población.



El presidente Donald Trump, desde la tarde del lunes, aseguró en su cuenta de twitter que los gobernadores deberán seguir las órdenes de la Casa Blanca ante la pandemia, pero en mensajes anteriores remarcó que su intención es abrir la economía en mayo, lo que parte de los gobernadores atienden con preocupación.



Su plan mantiene la atención de las entidades, pues se concentra en el crecimiento económico tras las consecuencias de la pandemia, aunque hasta este momento la pandemia no ha llegado a su pico máximo, que según los cálculos nacionales eso podría ocurrir esta semana.



Estados Unidos es el país con mayor número de casos y muertes por coronavirus, con 582 mil 634 casos positivos y 23 mil 649 decesos, sólo en la ciudad de Nueva York 7 mil 349 personas han perdido la vida.