¿CURSIS? El aterrador regalo que Belinda le dio a Christian Nodal: VIDEO

Belinda y Christian Nodal no dejan de derramar miel a donde quiera que se aparecen; sin embargo, el más reciente regalo de la cantante a su pareja ha dado de qué hablar, incluso él admitió que le daba miedo.



El peculiar regalo es una de las tantas muestras de amor que le ha dado la cantante a Nodal, se trata de una figura de colección de Chucky que logró aterrar a los fans del cantante.



Fue durante una transmisión mientras el cantante jugaba videojuegos que Belinda mostró orgullosa a sus fans el muñeco que le regaló, la cantante dijo que a los vivos es a los que hay que tenerles miedo y no al muñeco.



El peculiar regalo de Belinda

Durante la transmisión el cantante admitió que el muñeco le daba miedo y aseguró que no dormía en su cuarto por temor a la figura.



Una vez más los cantantes dieron muestras de su buena relación de pareja y el amor que se tienen, pues Belinda le pidió que hiciera una cara de ’Chucky’ y el sin temor al ridículo lo hizo.



Aunque al inicio se pensó que su relación se trataba de un truco publicitario, Belinda y Christian Nodal han demostrado que se trata de algo real, incluso se ha tocado el tema de una boda y un futuro juntos con hijos.