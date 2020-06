Da 4T espaldarazo a Irma E. Sandoval

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México.-Secretarios de Estado, funcionarios federales, legisladores de Morena e incluso religiosos cercanos a la 4T cerraron filas en torno a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a su esposo John Ackerman. En una serie de mensajes publicados simultáneamente en redes sociales, apoyaron a la pareja señalada en un reportaje presentado por Carlos Loret de Mola por acumular seis casas en nueve años.



Sin embargo, Sandoval también recibió críticas por un mensaje difundido a raíz del trabajo de Loret de Mola, en el cual la funcionaria federal afirma que no permitirá que "sicarios mediáticos" manchen su nombre ni el de su familia.



Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su preocupación por esta expresión de Sandoval, al señalar que hablar de "sicarios mediáticos" en México es estigmatizar con términos "para nada felices", en referencia a la delicada y peligrosa situación que viven los periodistas en el país.



"Los funcionarios públicos que ejercen gobierno están sometidos a un escrutinio mayor que el ciudadano común. Al rendir cuentas tienen un deber de cuidado. Hablar de ’sicarios mediáticos’ en México es estigmatizar con términos para nada felices", dijo Lanza en Twitter.



Loret de Mola, autor del reportaje y columnista de EL UNIVERSAL, calificó como "nado sincronizado" el torrente de mensajes de apoyo a Sandoval y señaló que ante este cierre de filas lo único que exhiben es su debilidad, y que los insultos hacía él son debido a que no pueden desacreditar el reportaje realizado, por lo que el discurso anticorrupción del gobierno federal es "pura saliva".



"Con su nado sincronizado exhiben su debilidad: insultan porque no pueden desacreditar nada del reportaje que presentamos. La secretaria Irma Eréndira Sandoval ya aceptó que el gobierno del DF le escrituró un terreno por el que solo pagó los trámites, ya aceptó que tiene las seis casas y que sorprendentemente las compró en nueve años con los sueldos de académicos de ella y de su esposo.



"El ’ataque de Estado’ sin argumentos, pero con insultos, demuestra que el reportaje les pegó en la línea de flotación: el discurso anticorrupción que los llevó al poder es pura saliva", comentó.



Respaldo de gabinete

La defensa de Sandoval Ballesteros comenzó con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien afirmó que las campañas de desinformación contra la titular de la SFP provienen de los grupos de interés que no aceptan el combate a la corrupción.



"Las campañas de desinformación contra la Dra. Irma Eréndira Sandoval y su familia provienen de los grupos de interés que se resisten a la eliminación de la corrupción", y ofreció su reconocimiento y absoluta confianza a la secretaria.



Este mensaje del vocero gubernamental en la atención de la pandemia por Covid-19 generó que Sandoval le diera un retuit.



A lo largo del día se sumaron otros apoyos

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), se solidarizó con la funcionaria y con su familia por la difusión de información a la que calificó como "alejada de la realidad", la cual, apuntó, es el resultado de la natural resistencia al cambio que vive México.

Ackerman, esposo de Sandoval Ballesteros, aseguró que no están obligados a explicarle nada a nadie respecto a su patrimonio privado y a quienes busca desprestigiarlos, advirtió que presentará denuncias, tanto en México como en Estados Unidos, por la supuesta filtración de datos personales en el reportaje que presentó Loret de Mola.



En un mensaje difundido en sus redes, el académico de la UNAM hizo responsable a Loret de Mola "por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir mi familia a raíz de su irresponsable y criminal reportaje".



En tanto, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, también expresó su apoyo a la secretaria de la Función Pública, al señalar que el periodismo informado y crítico es fundamental en la vida democrática, "pero hay quienes se escudan en esta profesión para desinformar y defender intereses económicos y políticos; así ocurre con los recientes ataques a Sandoval y su familia por su lucha contra la corrupción".

Otros que respaldaron a la funcionaria fueron los secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Turismo, Miguel Torruco; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; el padre Alejandro Solalinde; el senador de Morena, Martí Batres y Horacio Duarte Olivares, administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fuente: El Universal