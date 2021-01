Da Adela Román banderazo a limpieza del bordo del río de La Sabana

La presidenta municipal Adela Román Ocampo dio el banderazo inicial a la limpieza del bordo del río de La Sabana, acción que ayudará a rescatar la zona y crear un desarrollo ecológico sustentable en los márgenes con moderna vía de comunicación y plazas de esparcimiento deportivo y familiar.



Durante su mensaje, en el punto que antes se conocía como La Máquina, donde ahora se ubica la colonia Carlos Salinas de Gortari, la alcaldesa destacó que este proyecto busca elevar la calidad de vida de los habitantes, la plusvalía de los inmuebles y ofrecer una nueva imagen de este manto acuífero que dignificará la vida de los vecinos, no solo del poblado de La Sabana sino de colonias aledañas.



"Compañeros y compañeras de esta parte, hasta hoy, abandonada de Acapulco, la obra que se inicia con la limpieza va a ser una obra hermosa, para mí va a ser un orgullo decirles que la primera mujer presidenta de Acapulco se bañó en las aguas cristalinas del río de La Sabana y que hoy regresa para dignificar la vida de los pobladores de esta parte de Acapulco. Las Plazuelas ya no va a ser un basurero, va a ser un espacio donde la gente puede sentarse a platicar", recalcó.



A su vez, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Armando Javier Salinas, informó que esta obra impulsará la movilidad de los ciudadanos, la protección al medio ambiente y el saneamiento de los cuerpos lagunares; también se busca evitar descargas de aguas negras, promover la convivencia social, se colocarán luminarias y se creará una ciclovía para la recreación de las personas.



Por su parte, la representante de los colonos, Armida Bello Salinas expresó que este ’es un sueño hecho realidad, porque nosotros siempre hemos querido que este río, que ahora es drenaje, se sanee, porque quienes somos nativos de aquí, añoramos que vuelva ser el mismo río de antes. Si ahora la presidenta volteó a ver nuestra colonia, que le ha dado tanto al municipio, esperemos que esta vez sí haya compromiso, estamos en otra era, estamos con un nuevo gobierno’, expresó.



Mientras que la señora Doris del Pilar Bello Salinas, vecina de la colonia, comentó que ’hace años no le hacían caso a esta colonia. Se encargaban nada más de explotarla y explotarla y haciendo el desahogo de todos los problemas de la carretera nacional, y nadie había volteado a verla. Qué bueno que nuestra presidenta haya tomado la decisión de hacer algo por esta colonia y estoy muy agradecida con nuestra presidenta por haber volteado a vernos", remarcó.



Para el ex regidor y vecino del lugar, Fernando Terrazas Sánchez, el proyecto de la obra es progresista, "propio de la idea de la presidenta Adela Román Ocampo. Me parece que es un proyecto que va a detonar esta zona, de por sí olvidada, y va a dar una verdadera transformación que mucha falta hacía. Vamos a recuperar parte del río de La Sabana y vamos a recuperar la tranquilidad, pero, sobre todo, la convivencia social en esta zona", puntualizó.



Acompañaron a la alcaldesa al arranque de este proyecto el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, así como otros funcionarios del Gobierno Municipal.