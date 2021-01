Da entrada la CNHJ de Morena a procedimiento contra Félix Salgado; tendrá que declarar

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 26 enero 2021.-La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena admitió el procedimiento sancionador de oficio en contra del virtual candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el pasado 22 de enero, bajo cuatro agravios referentes a violaciones relacionados con violencia de género.

La Comisión señaló que, si bien Félix Salgado tiene la presunción de inocencia, ’es cierto que por las conductas señaladas de manera reiterada ha atentado voluntariamente contra su buena fama y en consecuencia no ha demostrado un compromiso real con los ideales del partido’.

De acuerdo con el documento, la Comisión de Honor y Justicia se basó en 15 hechos publicados en notas periodísticas relacionados con las dos acusaciones de violación en contra Salgado Macedonio, una entrevista radiofónica con la periodista Adela Micha, en la que coqueteó con la entrevistadora estando su esposa presente, y la declaración del exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, quien reveló que la carpeta de investigación por violación no se judicializó por motivos políticos.

El hecho número uno es la nota publicada por el periódico Milenio el 11 de noviembre del año pasado, en la que exhibe una carpeta de investigación abierta en Acapulco en contra de Félix Salgado. Cabe recordar que fue la primera nota relacionada con la acusación, en la que la reportera usó la carpeta de investigación como respaldo para publicar su texto.

Dicha carpeta está relacionada con la mujer identificada como J.D.G, quien acusó a Salgado Macedonio de haberla violado, golpeado y chantajeado cuando era trabajadora del periódico La Jornada Guerrero. De los 15 hechos, los enumerados en el 1, 2, 3, 4, y 10 tienen que ver con notas periodísticas que dieron seguimiento a la publicación original.

Otro de los hechos es el número 8, en el que el 21 de diciembre fue publicado un video en la cuenta de Instagram ’politicomx’, un video en el que una mujer denuncia-de forma anónima- que fue violada por Salgado Macedonio. ’En estos hechos, la víctima expresa que, al haber sido abandonada por su pareja pidió ayuda un taxista para que la llevara al domicilio del hoy señalado, quien era un amigo de quien la abandonó, a fin de pedirle ayuda y $100.00 pesos para poder regresar al pueblo de que era originaria.

Dicha mujer, según diferentes notas publicadas en medios de comunicación es quien acusó a Félix Salgado de violarla en 1998 y que es identificada bajo las letras B.C.M.

El punto número 15 señala que la CNHJ recibió el 5 de enero de 2020 un escrito signado por Basilia Castañeda Maciel, en el que asegura haber sido violada sexualmente por Félix Salgado, y solicitó que se inicie un procedimiento de oficio y que se le tenga como tercera interesada.

Otro hecho que la Comisión tomó en cuenta es que el 31 de diciembre del 2020, Félix Salgado, quien estaba acompañado de su esposa, le dijo a Adela Micha en entrevista al aire que quería que ella fuera la primera dama ’ante la mirada atónita de la presentadora, quien le recrimina que no realice esas manifestaciones y menos en presencia de su esposa’.

Los agravios

Los agravios contra Félix Salgado presentados por la Comisión son: trasgredir de lo establecido en el estatuto de Morena en la Declaración de Principios.

’Si bien Félix Salgado es poseedor de la presunción de la presunción de inocencia que le asiste y ampara hasta ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan por las autoridades responsables, también es cierto que por las conductas señaladas de manera reiterada ha atentado voluntariamente contra su buena fama y en consecuencia no ha demostrado un compromiso real con los ideales del partido’, dice uno de los párrafos.

La Comisión señala que, de configurarse las presuntas faltas, estaría trasgrediendo los numerales 8, párrafos segundo y tercero la Declaración de Principios, al no conducirse con respeto a los derechos humanos y dignidad de las mujeres, incluso, ejerciendo violencia sistemática y violencia sexual en su contra.

’A decir de las actitudes que se han denunciado, realizadas por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, podemos afirmar que las mismas irían no solo en contra de nuestra normatividad interna, sino que atentarían contra los derechos humanos de las presuntas víctimas’, se lee.

El segundo agravio contra el Salgado Macedonio es que incurre en la trasgresión de lo establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se advierte que en los hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos de Morena.

El documento señala que el artículo 6 de la referida Ley define como tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres’.

’Existe una posible conducta de violencia física y sexual, trayendo como consecuencia en cualquiera de sus formas violencia psicológica. De acreditarse cualquier tipo de violencia en contra de la mujer por parte del hoy demandado se estarían lesionando los documentos básicos de Morena, situación inconcebible para esta Comisión Nacional; y menos que afectan la esfera física, psicológica, sexual y social de las mujeres’.

También se le acusa de incurrir en los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de trasgredir de los establecido en el artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer y el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Los plazos

El considerando 2 del procedimiento establece que, según el artículo 54 del estatuto de Morena, en caso de que se inicie un procedimiento de oficio, como es este caso, la CNHJ realizará las notificaciones correspondientes y el imputado tendrá un plazo de 5 días hábiles para contestar. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de recibida la contestación, y la Comisión resolverá en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de pruebas y alegatos.

Las Pruebas:

Entre las pruebas que la CNHJ recoge son las relacionadas con las notas periodísticas en las que se revelan y dan seguimiento a las acusaciones de violación en contra de la Salgado Macedonio, el documento presentado a la Comisión por una de las presuntas víctimas el 5 de enero de 2020, la entrevista realizada por Adela Micha, y el video de una de las presuntas víctimas que acusa directamente a Salgado Macedonio.

También la declaración en medios de comunicación del exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, quien reveló que no se judicializó la carpeta de investigación por violación en agravio de J.D.G por órdenes políticas, un testimonial que permanece anónimo ’persona a quien esta Comisión Nacional se compromete a presentar el día y hora que para ese efecto se señale’.

También considera la confesional de Félix Salgado ’quien deberá comparecer de forma personal y no por conducto de apoderado legal, en el día y hora que se señale para tales efectos para el desahogo de dicha probanza al tenor de las posiciones que oportunamente se le formularán’.

Se apercibe que si Félix Salgado no se presenta a desahogar dicha prueba será declarado confeso.

El procedimiento se admitió el pasado 22 de enero con la firma de 3 de los 5 integrantes de la Comisión. Quienes firmaron a favor son la presidenta, Ema Eloísa Vivanco Esquide, el comisionado Vladimir Ríos García y la comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. Quienes no firmaron fueron los comisionados Donajabí Alba Arroyo y Alejandro Viedma Velázquez.

Debido a que la CNHJ no tenía los contactos para notificar a Salgado Macedonio, los solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones y una vez remitidas, se ordenó que se corra el traslado del escrito de queja y anexos para que en un plazo de cinco días hábiles se realice la contestación correspondiente.