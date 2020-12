Da la bienvenida el gobernador Astudillo a turistas pero con cubrebocas y pide que respeten los protocolos sanitarios

"Acapulco es un destino que recibe a muchos visitantes por naturaleza y necesitamos de todos para cuidarnos y que nos vaya bien en esta temporada vacacional", puntualizó el gobernador Héctor Astudillo Flores, con el llamado a los turistas a cuidarse y respetar las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubre bocas, pues enfatizó que el semáforo amarillo no significa apertura total, sino que es una apertura a la economía con responsabilidad.



"Históricamente Acapulco ha vivido sus mejores etapas en esta temporada e vacaciones de diciembre - enero, nosotros, no andamos promoviendo a que vengan (los turistas), van a venir sin que lo promovamos, Acapulco es un destino que tiene muchos visitantes porque tradicionalmente vienen en fin de año y viene quienes tiene alguna propiedad, departamento o alguna casa", puntualizó Astudillo Flores.



Desde el muelle de la Octava Región Naval Naval en la Bahía de Santa Lucía de Acapulco, durante la transmisión de actualización de la pandemia, el gobernador Héctor Astudillo estuvo acompañado por mujeres y hombres trabajadores del sector turístico de Acapulco quienes expresaron su respaldo a las decisiones difíciles que ha tomado el Ejecutivo Estatal para cuidar la salud y el turismo, que es la principal actividad económica de Guerrero.



"Agradecerle al señor gobernador Héctor Astudillo la difícil decisión que tomó. Pasamos a semáforo amarillo porque nos cuidamos para ustedes y queremos que ustedes se cuiden para nosotros, para nuestras familias y sus familias, ha sido muy difícil para nosotros esta temporada de la pandemia y nos capacitamos en todas las medidas sanitarias y queremos agradecerle al señor por la decisión que tomó que no fue fácil", expresó Betzabeth Carrillo capitán de meseros de una conocida cadena hotelera en Acapulco.



Francisco Javier Vargas Cortés de oficio taxista de un sitio de la zona Diamante, expresó que la pandemia del COVID19 involucra a todos los sectores con todos los protocolos de seguridad que requiere la pandemia. "Agradecer su gran calidad humana y su sensibilidad para tratar estos temas y la invitación a todos nosotros para evitar la siete de contagios si llevamos a cabo todas las medidas sanitarias".



Astudillo Flores, puntualizó que pasar a semáforo amarillo no fue una ocurrencia, sino una decisión técnica de acuerdo a los indicadores epidemiológicos en casa municipios.



En este sentido, Astudillo Flores, hizo un llamado a todos los prestadores de servicios turísticos a colaborar y trabajar juntos contra el COVID19, a cuidarse y prepararse ante esta tradicional y natural llegada de visitantes a los destinos de Guerrero durante esta temporada vacacional de invierno, una de las mejores etapas económicas que tiene la entidad.



Y agregó: "Ante esta natural llegada de turismo tenemos que prepararnos bien para que las cosas nos vaya bien y la temporada sea con cuidado en la salud y tener economía necesaria y urgente en Acapulco como en Ixtapa Zihuatanejo. Son tiempos especiales, son determinaciones de fondo y estamos listos para vivir lo que nos corresponde en esta temporada", puntualizó el Gobernador Astudillo Flores.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, puntualizó que hay una estabilidad en los indicadores de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, razón por la cual estos destinos de playa se mantiene en color amarillo, sin embargo para poder llegar a esta temporada vacacional es importante continuar con las medidas sanitarias y un llamado para vigilar que todas las medidas se cumplan y el uso del cubre bocas que es fundamental para tener una feliz navidad y año nuevo y un enero con toda la tranquilidad.



Por su parte, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, reiteró que no hay un solo trabajador del gobierno del estado que no esté haciendo algo para ayudar en la lucha contra la pandemia con acciones que el gobernador Astudillo ha instruido como los módulos en los accesos, en los centros comerciales, en las playas dando cubre bocas, concientizando las medidas sanitarias con megáfonos, entre otras medidas en lugares turísticos.



En este sentido, Rodríguez Escalona, pidió a todos los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, de servicios acuáticos y de cada establecimiento turístico que ayuden, pues este no es un asunto solamente del gobierno, pues el gobernador Héctor Astudillo ha tomado decisiones difíciles, pero con alta responsable y hoy requerimos la parte que le toca a cada uno del sector turístico.



En la actualización diaria de la pandemia, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que la decisión del gobernador Héctor Astudillo Flores, para implementar el semáforo diferenciado en Guerrero por municipios es de acuerdo con los indicadores epidemiológicos, mientras que en el Estado suma un total de 25 mil 422 casos confirmados y 2 mil 636 defunciones.



En cuanto a los casos activos en Guerrero, se observa un incremento de casos en Iguala, Taxco y Cocula, que comparado con Acapulco hay una diferencia mayor por lo que se tomó la decisión de tener un semáforo diferenciado, sin embargo, en todo el Estado hay estabilidad en la hospitalización con 159 hospitalizados e intubados 37, con una ocupación de camas de 25 por ciento.