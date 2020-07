Da programa de apoyo al desempleo un respiro a la economía de las familias mexiquenses

• Reciben desempleados este apoyo económico, en dos exhibiciones, para enfrentar sus gastos más apremiantes.



Toluca, Estado de México, .- Cecilia Cruz Velázquez y Monserrat García Martínez no son vecinas ni se conocen, pero viven situaciones económicas afines, pues, sin enfermarse, han sido víctimas colaterales del virus SARS-CoV-2, ya que al cerrar sus fuentes de empleo a causa de la contingencia sanitaria, pasaron a las filas de los más de 59 mil trabadores formales y un sin número de informales que quedaron desempleados en el Estado de México.



’Yo trabajaba como auxiliar de limpieza en una empresa que está en Cuautitlán cuando empezó un poco más el brote de la pandemia, nos empezaron a correr poco a poco y en una de ésas fue que me tocó a mí’, relató Monserrat García, quien ahora es una de las 50 mil beneficiarias del Programa de Apoyo al Desempleo.



Ante la realidad de que miles de negocios tuvieron que parar sus labores o cerrar definitivamente, el Gobierno del Estado de México implementó este Programa, mediante el cual 50 mil mexiquenses recibirán un estímulo económico, diferido en dos entregas, para enfrentar sus gastos más apremiantes.



’Este apoyo me va a ayudar principalmente con los gastos diarios que es comida y gastos que se generan en una casa, el agua, luz, igual para la elaboración de un postre para empezar vender’, Cecilia Cruz Velázquez, también beneficiaria del Programa de Apoyo al Desempleo.



Ambas coinciden en que la salud y el empleo son de las bendiciones más grandes que tienen las personas, por lo que ya planean nuevas opciones para obtener ingresos, en tanto, este recurso será un gran apoyo y alivio para la economía de su familia.



En el caso de Monserrat, varios miembros de su familia corrieron con la misma suerte, lo que ha agravado la situación, porque los gastos de la familia continúan y necesitan comprar sus alimentos, además la situación se complica para las personas que no cuentan con casa propia, pues la renta se tiene que pagar puntualmente mes con mes.



’Fue muy complicado porque perdí mi empleo, nos afectó a todos los que vivimos en mi casa. Este apoyo me va ayudar bastante a solventar mis gastos, mis alimentos sobre todo y en mi renta me va ayudar a poder pagarla. También le va ayudar a mi familia’, agregó.



Ella se enteró del Programa de Apoyo al Desempleo que implementó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, por una vecina y lo único que tuvo que hacer fue reunir sus papeles como identificación oficial con fotografía, recibo de la última nómina y comprobante de domicilio.



El día de hoy ya cobró su cheque en el banco y ya puede invertir el dinero en sus necesidades más urgentes. ’Me siento muy bien por este apoyo que nos dio porque me alivianó bastante en lo económico y me da mucha tranquilidad’.



La experiencia de Cecilia Cruz no es del todo diferente, la pandemia dejó sin empleo a ella y a su mamá, los dos pilares económicos de su familia, por lo que han vivido momentos difíciles, ya que las empresas ahorita casi no están contratando y no puede salir a buscar trabajo a causa de la emergencia sanitaria.



’Yo trabajaba en una papelería, llevaba ahí dos años trabajando y pues a causa de la pandemia la dueña me descansó por las bajas ventas y porque también hubo cierre de negocios. La principal dificultad que vivimos fue el que nos desemplearon, no hay empleos ahorita’.



Cecilia es una muestra de que los mexiquenses sólo necesitan un pequeño empujón para salir adelante, pues al recibir los recursos del Programa de Apoyo al Desempleo del Gobierno del Estado de México, planea ayudar con los gastos de la casa, donde habitan ella, su hermana y la mamá de ambas, e invertir en la elaboración de postres para obtener más recursos en lo que encuentra una fuente de ingresos para sostener a su familia.



Además del Programa de Apoyo al Desempleo, el Estado de México cuenta con nueve Oficinas Regionales de Empleo, en los municipios de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca, Tlalnepantla, Atlacomulco, Ixtapaluca, Valle de Bravo y Tejupilco, donde los ciudadanos pueden asistir y preguntar por las vacantes que se tienen en las bolsas de trabajo.



También pueden preguntar por las opciones de capacitación que se tienen en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) con sus más de 26 talleres de formación para el empleo y el autoempleo.



Los interesados pueden encontrar información al respecto en strabajo.edomex.gob.mx/oficinas_regionales_empleo y ubicar la oficina más cercana a su domicilio o llamar a los teléfonos que ahí se encuentran, para las EDAYO y sus talleres de capacitación, el sitio web es http://icati.edomex.gob.mx/.