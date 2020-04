Da reversa gobierno de Nayarit, al ’hoy no circula’, quienes no circularán son las personas, no los vehículos

Por Norma Cardoso



A través de sus redes sociales, el gobernador de Nayarit, da a conocer que ’hoy amanecimos con cinco casos nuevos de Coronavirus y con otra defunción.’

’Sí debemos de tomar medidas duras, medidas más drásticas para que nos encerremos en casa, hay personas que salen, como dicen por ahí, a las calles a ver si hay gente caminando, no debemos de salir para nada. Soy un hombre que escucha, he recibido muchos comentarios sobre este tema, sobe este rumor del hoy no circula’.



Sí nos equivocamos, indicó el gobernador nayarita- no lo vamos a llevar a cabo, son decisiones que a veces tomamos para salvar vidas, en este caso, que es en lo que estamos insistiendo, y a pesar de las personas que no han acatado la indicación de que, si no tenemos nada que hacer en la calle nos encerremos, pues ahí la llevamos. Pero en estos 15 días va a detonar más el coronavirus y es nuestra preocupación. Qué bueno, porque tenemos ya casi cinco semanas, más del 60 por ciento de los nayaritas encerrados en casa’.



Sí vamos a implementar mano dura, mano firme, si bien en esta ley (acuerdo) nos equivocamos, porque creíamos que iba a funcionar, porque lo que queremos es que no ande la gente en la calle, no los coches, y aquí lo que se pide es responsabilidad, dijo.



¿Qué vamos a hacer? Es de que en las próximas dos semanas que siguen no permitiremos gente en la calle que no tenga justificación. Quien ande sin razón válida, será acompañada por la autoridad de seguridad a sus casas, escuchen bien, y si se resisten, los llevarán a las celdas, le voy a pedir a Antonio Serrano (Secretario General de Gobierno), que cheque la Ley del estado de Nayarit y si la tenemos que modificar la modificaremos, cuando menos en tiempo de pandemia, aseguró.



Además, expresó el mandatario nayarita: ’Esto es para seguir salvando vidas, de las y los nayaritas. También sé que sigue habiendo reuniones y fiestas. Pues sí, es el tiempo que vienen nuestros ’paisas’ que son bienvenidos cada año, eso se lo agradecemos, pero nuestros ’paisas’ por lo regular son personas jóvenes, pero desgraciadamente, sin darse cuenta tren el coronavirus y vienen a infectar a su papá y a su mamá que son las personas que han fallecido’.



Si ven la estadística las personas que han fallecido, son mayores de 70 años, ¿y quiénes son? Son desgraciadamente infectados por una persona con la enfermedad importada. Es por eso que vamos a tomar esas decisiones. Y pues nos da mucho gusto que vengan y hagan sus reuniones, pero ahorita no se los vamos a permitir, así que, para no errarle, para ser responsables, los anfitriones de las mismas serán detenidos por 72 horas, por poner en riesgo la salud de los nayaritas.



Que bueno que hicieron el mitote de que los coches, pues los coches no transmiten, las personas sí transmitimos el coronavirus y es por eso que vamos a tomar este tipo de medidas y voy hacer una convocatoria a la participación de todas y todos los nayaritas que nos organicemos como grupos de ciudadanos vigilantes, ahorita estoy afinando detalles, para decirles de qué consta y que nos ayuden, este grupo de ciudadanos vigilantes y lo puedan reportar al Ejército mexicano, a la Marina a la guardia civil, a la policía del estado, a los agentes de tránsito, protección civil para poder hacer un equipo juntos y repito podamos seguir salvando vidas, argumentó.



Y cómo último tema, -señaló Echevarría García, -es de que el próximo lunes me voy a reunir con el gobernador Quirino, de Sinaloa, nos vamos a ver en la frontera de Nayarit y Sinaloa, donde platicaremos y llegaremos a acuerdos para ver quien si puede pasar de Nayarit a Sinaloa y de Sinaloa a Nayarit y quien no. Esto lo hacemos con la única finalidad de salvar vidas de los nayaritas, de los sinaloenses, de los mexicanos. Buscaré también a mi colega el gobernador Enrique Alfaro, para hacer lo propio y pues, repito solamente tomamos decisiones por el bien de ustedes.