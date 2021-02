Dakota del Norte rechaza la legislación de la App Store que hubiera "destruido" al iPhone

El estado de Dakota del Norte acaba de rechazar una ley que hubiera prohibido a Apple el uso de sus sistemas de pago en la App Store, entre otras medidas. Se trata de una legislación que hubiera afectado enormemente la distribución hecha en cualquier tienda online tiendas, incluyendo la de Google y especialmente en la App Store. En su momento, Apple argumentó que de aprobarse, hubiera "destruido el iPhone tal y como lo conocemos".



En un giro de los acontecimientos, también se ha revelado que la ley fue propuesta por un lobby contratado directamente por Epic Games. El rechazo es una pequeña victoria para Apple en la defensa de su App Store.



Dakota del Norte es parte de un nuevo frente de las Big Tech y su poder. Frustrados por la falta de acción de los juzgados, legisladores y Congreso, los rivales y críticos del sector tecnológico están girando su atención a las legislaturas estatales, empujando leyes que buscan gravar a las big tech, limitar su poder y su control sobre internet.



El New York Times (vía MacRumors) recoge el último episodio de la guerra entre Epic Games y la App Store. El estado de Dakota del Norte ha votado esta semana acerca de una propuesta que limitaría enormemente el poder de Apple y Google sobre sus plataformas de distribución de apps. En concreto, la legislación buscaba:



Impedir el uso obligatorio del sistema de pagos del propietario de la plataforma.

Abrir la distribución de apps a otros métodos distintos de los del propietario de la plataforma.

Con esto, se eliminaría el control efectivo de Apple en su tienda de apps, algo que la compañía afirmó "amenazaría con destruir el iPhone tal y como lo conocemos". Google ya permite este tipo de descargas y cobros fuera de su sistema. En teoría, también debería afectar a otros sectores como las videoconsolas, que cuentan con comisiones muy similares o superiores y un férreo control de las tiendas digitales. Sin embargo, no hay ni rastro de mención sobre el tema en el artículo.



En cualquier caso, la nueva ley ha sido rechazada por el Senado del estado. La votación no ha dejado lugar a dudas, con 11 votos a favor y 36 en contra. Una victoria para Apple en medio de lo que promete ser la avanzadilla de muchos más casos en los estados del país.



Un varapalo para Epic Games, Spotify y compañía



Mr. Davison [el proponente de la ley] dijo que recibió el borrador de la legislación de mano de Lacee Bjork Anderson, una lobista de Odney Public Affairs en Bismarck. Ms. Anderson dijo en una entrevista que había sido contrata por Epic Games, el popular desarrollador del juego Fortnite y el demandante de un caso contra Apple y Google sobre sus políticas de apps. Dijo que también estaba siendo pagada por la Coalition for App Fairness, un grupo de empresas, que incluyen a Epic, Spotify y Match Group, que ha protestado contra las comisiones de apps y están liderando el empuje de nuevas leyes para las tiendas de apps.



Este párrafo es de lo más revelador en este asunto. Epic Games demandó a Apple el verano pasado por la forma en que controla su App Store, que considera abuso de poder. Y ahora está contratando cabildeos para empujar legislaciones favorables a nivel estatal, abriendo frentes en 50 capitales en vez de solo en la capital de EEUU.



La coalición mencionada fue creada un mes después de que Epic Games iniciase las hostilidades contra Apple. A ella pertenecen empresas como Tile, ProtonMail o Basecamp, pero también Epic Games y Spotify. Estos últimos son dos pesos pesados en su lucha contra la App Store.



El rechazo a esta nueva propuesta por parte del senado de Dakota del Norte es un varapalo para las aspiraciones del grupo. El frente judicial no pinta bien para las aspiraciones de Epic Games, pues en la instrucción la juez le acusó de "no ser honesta" en sus afirmaciones. Otro caso paralelo en el que se acusaba a la App Store de monopolio fue desestimado, dando un mazazo a este tipo de acusaciones.



Apple siempre ha asegurado que daría la bienvenida de nuevo a Fortnite, con la condición de que Epic Games eliminase su propio sistema de pagos. Implementado sin previo aviso y contraviniendo las normas de la App Store claramente, Apple retiró el juego, dando inicio a esta batalla legal.