Dalai Lama asegura que rezar no será suficiente para aliviar la crisis por Covid-19

Himalaya indio. 15 abril, 2020.-Dalai Lama asegura que rezar no será suficiente.-Dalai Lama, el líder espiritual budista, afirmó que durante la crisis por la pandemia de coronavirus, no será suficiente rezar, esto al ver que cada día continúan las afectaciones por dos millones de personas contagiadas en el mundo.



Llamó al tiempo de ser compasivos con las personas que están enfermas, así como a través de su sitio web oficial, recalcó que las naciones ahora más que nunca deben estar unidas por el bien común para lograr salubridad, y coordinación entre las naciones.



Indicó que esta pandemia es una advertencia a unirnos y tener una respuesta favorable de la población global, donde se logrará llegar a una solución a la magnitud de la crisis por coronavirus.



Dalai Lama pidió a sus fieles a tener compasión debida que no cuenta con poderes mágicos para ayudar a combatir la enfermedad.



Indicó que esta pandemia debe servir para reforzar el proceso y conquistar diferentes emociones y usar la razón para no salir de casa.



Dalai Lama señaló que en los últimos años hizo hincapié a que el mundo caería en un desarme emocional pero indicó que hay que tratar de ser realista y clara y no caer en miedo por la confusión por la ira.