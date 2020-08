Dan 40 años de cárcel a ex elemento de la FGJEM por extorsión, delito cometido en Chiautla

Chiautla, Méx, 28 de agosto de 2020.- El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía Estatal (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión para Fernando Benítez Lampallas, ex elemento de la Policía de Investigación de esta Institución, tras acreditar su participación en el delito de extorsión.



​En el mes de noviembre del año 2016, este individuo exigió dinero a un vecino del municipio de Chiautla, para no asesinarlo o hacerle daño a sus familiares.



​De acuerdo con la indagatoria iniciada, se pudo determinar que el ahora sentenciado amenazó y pidió dinero a la víctima en varias ocasiones, bajo la amenaza de causarle daño, ya que sabía sus datos personales, sus actividades cotidianas y qué lugares frecuentaba su familia.



​Por ello la víctima realizó dos pagos a este sujeto, no obstante denunció los hechos ante la Fiscalía Estatal y derivado de una investigación fue detenido el probable extorsionador.



​Benítez Lampallas fue presentado ante el Representante Social y luego ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde un Juez, previo proceso legal, le dictó esta condena.

​Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar una multa de 51 mil 128 pesos y 43 mil pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaros suspendidos.



​La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico [email protected], al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.