Dan a conocer el 3 de agosto resultados del sistema anticipado de inscripción para educación básica del EDOMÉX

• Garantiza Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) que todas las niñas y niños mexiquenses tengan educación básica en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, informa que el lunes 3 de agosto publicarán los resultados de la asignación de alumnos por el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), y el Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB), empezará a funcionar posteriormente en cuanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) determine fechas y condiciones de las actividades previas al inicio del ciclo escolar 2020-2021.



El SAID y PAEB garantizan que todas las niñas y niños mexiquenses tengan acceso a la educación básica en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, tal y como lo establece la política educativa del Gobernador Alfredo Del Mazo.



El Secretario de Educación estatal, Alejandro Fernández Campillo, informó que las madres, padres de familia o tutores de menores que ingresarán a Educación Básica para el ciclo escolar 2020-2021 podrán consultar los resultados en el Portal Electrónico del Gobierno del Estado de México www.edomex.gob.mx.



De igual forma, explicó que el Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB), iniciará su operación de manera virtual, en función de la disponibilidad de espacios, en cuanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) determine fechas y condiciones de las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020–2021, con el propósito de garantizar la atención de todos aquellos alumnos que presenten condiciones especiales.



El PAEB atenderá a quienes por alguna circunstancia no efectuaron el proceso de preinscripción en el SAID, a estudiantes cuya asignación a través del SAID no atiende sus condiciones de contexto actual y a las y los alumnos que requieren algún cambio de escuela y/o turno en grados intermedios.



Por otra parte, los subsistemas educativos estatal y federalizado (SEIEM), a través de las direcciones electrónicas [email protected] y [email protected], respectivamente, atenderán también situaciones específicas.



Por ejemplo, alumnos que no cuenten con documentos de acreditación y certificación, como boleta de evaluación y/o certificado de conclusión de estudios, y soliciten ingreso a cualquier grado o nivel de educación básica o estudiantes procedentes de otros países.



Cabe destacar que las inscripciones y reinscripciones se realizarán conforme a las fechas y condiciones que establezca la Secretaría de Educación Pública.



Para aquellas comunidades en donde no se disponga de medios electrónicos, las escuelas, según sus condiciones de contexto, establecerán estrategias de comunicación, como carteles, perifoneo y teléfono, entre otros, con madres, padres de familia o tutores, de acuerdo con el avance del semáforo epidemiológico.