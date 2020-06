Dan bombas #sanitizadoras a recolectores de basura en Ixtapaluca

IXTAPALUCA, MÉX. -Para que desinfecten sus unidades de trabajo, la dirección de Residuos Sólidos de Ixtapaluca hizo entrega de 140 bombas con desinfectante a los trabajadores que tienen como tarea la recolección de basura, de esta manera se contribuye a incrementar las medidas de seguridad para prevenir contagios por COVID-19.



Maier Muñoz, director de Servicios Públicos, informó que con esta medida se busca beneficiar al personal asalariado y no asalariado pues la indicación de la presidenta municipal, Maricela Serrano, es redoblar los esfuerzos necesarios para garantizar en la medida de lo posible la salud de las y los trabajadores.



Hizo hincapié en que la población separe de sus desechos orgánicos e inorgánicos aquellos que contengan residuos médicos, colocarlos en una bolsa ecológica adicional perfectamente sellada, y avisar al personal de limpieza para que tomen las medidas de prevención correspondientes.



Debido a esta pandemia los recolectores no han parado sus labores y diariamente recogen entre 230 y 250 toneladas de basura en todo el municipio; con las bombas refuerzan su protección para que trabajen de manera segura.



Maier Muñoz reiteró que la dirección que está a su cargo ha tomado todas las medidas sanitarias, al entregar guantes, caretas, cubrebocas y uniformes a las y los trabajadores; invitó a las y los ixtapaluquenses a que se queden en casa.



Reiteró que si la población actúa de forma más consciente para separar su basura, esto ayudará a evitar que los recolectores de basura contraigan alguna enfermedad. Resaltó la labor que hacen día con día para que en los hogares no se acumulen los desechos.