Dan cadena perpetua a líder de NXIVM; tiemblan Emiliano Salinas y Laura Junco

Este martes, Keith Raniere, líder de la secta NXVIM, fue condenado a 120 años de prisión por un Juez de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York; durante el juicio el juez hizo mención de Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y de Rosa Laura Junco, hija del empresario del sector editorial Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma.



Raniere enfrenta cargos de conducta mafiosa, tráfico de migrantes, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de justicia. La Fiscalía había pedido la cadena perpetua mientras que los abogados buscaban sólo una sentencia de 15 años.



En junio de 2019, Raniere fue hallado culpable de tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero, al igual que es acusado por obligar a mujeres a convertirse en esclavas sexuales y a marcarse la piel con sus iniciales.



La Fiscalía sostiene que Raniere, de 60 años, encabezó una organización criminal que usó la humillación para manipular a sus seguidores, que a su vez reclutaban a otros para tener relaciones sexuales con él.



El líder de una secta atrajo a actrices y a millonarios enfrentó, entre ellos destacaron Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y de Rosa Laura Junco, hija del empresario del sector editorial Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma, que durante el juicio fueron mencionados pero que aún no han sido imputados judicialmente.



Igualmente hicieron mención en el juicio a Ana Cristina, hija del expresidente Vicente Fox; Federico de la Madrid, hijo del difunto expresidente Miguel de la Madrid; Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda, Alejandro Sánchez Anaya; y Marcela Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo y prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, aunque no fueron imputados judicialmente.



Durante años NXIVM cobraba miles de dólares en sus seminarios en su sede cerca de Albany en el estado de Nueva York, aunque tenía filiales en México y Canadá.



A México llegó con ayuda del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, pues él lideró los Programas de Éxito Ejecutivo en nuestro país, mediante cursos y seminarios de desarrollo personal y profesional.



Su objetivo era México, de acuerdo con información publicada por la periodista Dolia Estévez, las intenciones de Raniere para el país eran convertirlo en la primera ’República NXIVM’ con ayuda del hijo del expresidente de México. Pretendía que lo lanzaran como candidato presidencial para que al ganar las elecciones, él asumiría el control de la política en México.



El plan del líder de NXIVM contemplaba utilizar el poder político de los Salinas, para colocar en el poder a Emiliano, y que resultara victorioso en las elecciones del 2018, de acuerdo con el testimonio de Catherine Oxenberg que dieron a conocer en el documental The Vow; Catherine formó parte de la secta y quien es madre de una de las esclavas sexuales de Raniere.



’Rosa Laura Junco guardaba todo el material comprometedor que ellas tenían que entregar para dar una muestra de compromiso. Ella lo guardaba y lo usaba’, asegura Garza.



En una de las audiencias celebradas para sentenciar a Raniere, salió a relucir que Rosa Laura Junco compró una casa que era usada por la secta Nxivm (Nexium) en Waterford, Míchigan en miembros de Nxivm celebraron reuniones de manera frecuente y realizaban rituales en los que las mujeres eran esclavizadas sexualmente por su líder Keith Raniere.



Junco, se encargaba de grabar y conservar los videos donde eran marcadas las mujeres que eran reclutadas por el líder de la secta para ’amarrar’ su compromiso, según detalla el libro ’Márcame, amo: La verdadera historia de Keith Raniere y sus esclavas mexicanas’, la periodista Roberta Garza. Con información de SIN EMBARGO