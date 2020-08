Dan el último adiós al ex magistrado Miranda Cardoso en Toluca

TOLUCA, Méx.- 12 agosto 2020. El ex presidente Enrique Peña Nieto mandó una corona floral previo a las exequias de Luis Miranda Cardoso, ex presidente del Tribunal Judicial del Estado de México y padre del diputado federal y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la pasada administración federal.



En el Mausoleo de Toluca a donde fue velado el cuerpo del ex magistrado, en fueron enviados varios arreglos florales de diferentes políticos mexiquenses, entre ellos el del ex mandatario.



La capilla se abrió antes de las 12 de la noche para velar el cuerpo, y esta mañana a las 10 horas se realizó una misa de cuerpo presente y después fue sepultado en el Panteón General de Toluca.



La Fiscalia mexiquense continúa con las investigaciones para esclarecer el homicídio del Notario Público No. 166 del Estado de México Luis Miranda Cardoso quien fue hallado sin vida al interior de su casa la mañana de ayer presuntamente víctima de un asalto. Su hijo el diputado federal Luis Miranda Nava pidió a las autoridades encontrar a ’los malditos que mataron a su padre’.