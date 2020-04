Dan fallo de licitación a monopolio empresarial a costa de eficientar recursos públicos del Gobierno de México

En estos momentos de crisis para el país, principalmente en salubridad y económica, en este segundo caso, la austeridad, el combate a la corrupción y eficientar recursos públicos del gobierno de México, son prácticamente ignorados en algunas de las dependencias de esta 4T (Cuarta Transformación).



Tal es el caso de la Fábrica de Vestuario y Equipo (Fa.V.E) que, a inicios de este mes de marzo, de acuerdo al Acta Correspondiente de Notificación de Fallo, a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-007000999-E49-2020, y cuyo objeto es: Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional (adquisición de vestuario), beneficio a una empresa que está por más de 100 millones de pesos por encima de los demás proveedores participantes, sin importar que, primero, se deben eficientar los recursos públicos del gobierno de México.



Sin embargo, no tomó en cuenta a alguna de las otras empresas que presentaron calidad y precio y que, pudo haberse ahorrado más de 100 millones de pesos que bien podrían ser utilizados para beneficiar a la gente del país que menos tiene, o al sector salud, que ahora tanto lo necesita con la pandemia del COVID-19.



Aún así, Fa.V.E insistió en beneficiar a una empresa, Herpay, S.A. de C.V. que, se lleva dos partidas adjudicadas por un importe de 366´098,148.78 MN, del corporativo Protactic Security, un monopolio empresarial que tiene registrado un domicilio fiscal que no corresponde a la actividad que desarrollará, en este caso.



Cabe señalar que el proceso del fallo se dio sólo como lo orquestaron los supervisores de las muestras de la dependencia, quienes en todo momento hicieron fácil el camino para que la empresas del grupo Protactic (Calzados Congrio S.A de CV, Selitex S.A de CV, Herpay S.A de CV y Textiles Lopagui S.A de CV.), quedarán como únicas en el desarrollo de la licitación, descalificando a todas la demás por supuestas fallas en los materiales presentados. O sea que, ’no cumple con los requerimientos de la convocante’.



Se descalifica a empresas que cumplen con los requerimientos de las licitaciones, con mejores precios y calidad del producto; pero, los fallos son manipulados a favor de estas empresas con montos más caros facilitando la adjudicación de la subasta en un claro acto de corrupción.



Del mismo grupo de Protactic, la empresa Herpay S.A de CV que, presentó un precio unitario de 4 mil 150 pesos y un subtotal de 285 millones 499 mil 260 pesos y un total de 331 millones 179 mil 130 pesos, fue la beneficiada, según, ’de acuerdo a las propuestas técnicas y económicas que resultaron solventes por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria ,asi como con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante ( ), las siguientes partidas reúnen las condiciones para ser adjudicadas , como a continuación se indica: empresa, Herpay S.A de CV; Partidas adjudicadas, 1 y 2; Importe: 366´098,148.78 MN’.



Así, de esta manera, se descalificaron a otras empresas con mejores ofertas y mejor calidad, y pese a cumplir con los todos los requisitos.



Este Fallo, se realizó el 8 de marzo y la firma del documento contractual se llevará a cabo dentro de los primeros quince días naturales contados a partir de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 primer párrafo de la ley, en la sección de adquisiciones de la Dirección General de Administración.



Por último, especifica el documento que el licitante adjudicado, para garantizar el cumplimiento del documento contractual respectivo, deberá presentar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, una póliza de fianza equivalente al 10% antes de I.V.A. del monto total de dicho documento contractual, expedida por una institución de fianzas legalmente establecida en el país, la cual deberá ser expedida a favor de la Tesorería de la federación.



El acta consta de 30 hojas firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, por la Dirección General de Administración (área contratante) encargado de la evaluación administrativa, legal y económica.



Cabe señalar que este gobierno ha convenido en la eficiencia con la que se deben gastar los recursos del país; sin embargo, para los supervisores de esta dependencia no les importa, contraviniendo las instrucción del Presidente de no corrupción y de buscar la mejor aplicación de los recursos públicos.