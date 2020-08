Dan la cara ‘autodefensas’

Acultzingo.- Con el objetivo de recuperar la paz social y buscar la restauración del tejido social, principalmente de los pueblos indígenas, como en la zona de Acultzingo y la región de las Altas Montañas, autodefensas sostuvieron una reunión con David Villalobos, quien se autodefine como comandante y representante del Frente Nacional de Autodefensas en el Estado de Veracruz.



El luchador social afirmó que hay un pueblo organizado ante un pueblo que ha sido olvidado por décadas y al cual no se le garantiza seguridad por parte de las autoridades.



Villalobos afirmó que su objetivo es conformar las autodefensas como en su momento sucedió en Michoacán, con el objeto de que el pueblo de México se levante y se defienda para hacer valer los derechos de la Constitución.



Asimismo, dijo que la confirmación surge a raíz del fracaso del gobierno contra el crimen organizado, pues mientras autoridades estatales refieren que no existen, ellos ya se organizan para hacer frente a la delincuencia. En ese sentido, David Villalobos recordó que esta agrupación ya cuenta con representación en 28 estados de la República.



Cabe recordar que el pasado domingo 9 de agosto más de una veintena de unidades de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, se movilizaron en la zona de Acultzingo, luego de que se reportara la presencia de camionetas con personas armadas y el rostro cubierto, los cuales dejaron mantas con mensajes como ’Autodefensas en contra del secuestro y robo y cobro de piso’.



El pasado sábado 15 de agosto, los representantes de las autodefensas del estado, originarios de diferentes comunidades, sostuvieron una reunión en la región de Acultzingo, en la Sierra Madre Oriental y en los límites con el estado de Puebla.



Lo anterior con el objetivo de coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para exigir que se garantice la seguridad en esta zona centro y en toda la entidad veracruzana.



Tras la reunión, los autodefensas emitieron una postura, la cual es: No más secuestros, robos, cobros de piso, violaciones ni extorsiones que violentan a la sociedad civil trabajadora, o de lo contrario se hará justicia por su propia mano, por lo que ya se organizan para defenderse.

También manifestaron su hartazgo por la inseguridad que prevalece en toda esa zona, y dijeron que no permitirán ser víctimas de más delitos.



El representante de José Manuel Mireles en Veracruz, dijo que el pueblo es el único que puede garantizar la paz en las comunidades, por lo que desconoce a qué obedezca la gira de trabajo del secretario de Seguridad Pública del Estado en la zona centro.



Por último, David Villalobos puntualizó que no están en contra del gobierno, ni de ninguna corporación policiaca. ’Si el Ejército y las corporaciones policiacas vinieran más seguido, si estuvieran sobre el crimen organizado, nosotros dejaríamos de salir a las calles. Repito, no estamos en contra del Gobierno, ni de sus corporaciones policiacas’, subrayó.