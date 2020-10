Dan nuevo revés a leyes malhechas por Congreso de Hidalgo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo que reforma diversas disposiciones de la Ley de Derecho y Consulta Indígena para el Estado de Hidalgo, tras declararla inconstitucional por afectar a los intereses de los pueblos originarios de la entidad.



Por unanimidad aprobaron la medida que desecha estas reformas a la citada ley, misma que se presentó hace un año por la diputada local Lucero Ambrosio Cruz .



En la exposición de los motivos, se señaló que el decreto sí es susceptible de afectar a los pueblos originarios ya que si bien se establecen los mecanismos y criterios para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en Hidalgo de situaciones que afecte su entorno y derechos, durante el proceso no se estableció una medida previa de consulta para este fin.



’El legislador local no previo una fase adicional en su proceso legislativo con miras a consultar a los pueblos originarios’, puntualizó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al presentar el fondo del asunto.



Se abundó que la conclusión se extrae tanto de la revisión del procedimiento legislativo como del informe de las autoridades demandadas, donde se destaca el reconocimiento expreso de que omitió realizar la consulta.



’Por tanto al no haberse llevado a cabo la consulta se propone declarar la invalidez del decreto numero 209 impugnado por contravenir el derecho a la consulta indígena previsto en la constitución federal y en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)’, acentuó el ministro de la máxima instancia jurisdiccional el país.



De este modo, se dejarán sin efectos a partir de su notificación, los cambios empleados a los artículos 12, 14, 15, 16, 20 de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas de la entidad, se establecen los mecanismos de consulta indígena a los pueblos originarios de Hidalgo, mimos que se exponen en la pagina oficial.Alan Jiménez | QUADRATÍN