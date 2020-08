Dan respiro de 3 MMDP A 186 mil trabajadores de CDMX

• Con transparencia y respeto absoluta a los derechos sindicales se distribuirán ’como lo ordene el trabajador’



En una histórica decisión de darle amplia transparencia al manejo contable de los ahorros de los trabajadores, el Gobierno de la Ciudad de México, aprobó una partida financiera superior a los 3 mil millones de pesos correspondientes derivadas del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) del periodo 2020.



Su distribución se hará entre los 186 mil miembros que componen la planta laboral del gobierno capitalino, de los cuales 173 mil pertenecen al área central. Serán de 17,420 pesos para el personal sindicalizado y, de 15,500 pesos a los no sindicalizados.



La entrega programada a partir del 12 de agosto próximo, sin duda representa un fuerte impulso en apoyo a las familias de los trabajadores de la capital que atraviesan por una difícil situación económica, derivada en gran parte por los efectos de la pandemia del Covid-19.



De acuerdo a información de prensa del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), por medio de Marisol Escamilla, las negociaciones celebradas con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; Joel Ayala Almeida, presidente del Directorio y, del y los Secretarios Generales -quienes se han pronunciado en pro de la unidad sindical-, tuvieron como marco central el absoluto respeto a los derechos de los trabajadores.



Fueron unas reuniones trascendentales, como no se habían visto desde 2013 que permitieron alcanzar los mejores resultados esperados, afirmó la integrante del SUTGCDMX, Marisol Escamilla.



Dirigentes valoran sensibilidad de Sheinbaum



De acuerdo al boletín, sobre esta base y teniendo presente la recomendación de la Jefa de Gobierno de evitar especulaciones y dudas en su manejo, se especificó que el monto de pago se verá desglosado a través de su recibo de cobro que detalla la aportación del trabajador, Sindicato y Gobierno local.



Para el cumplimiento de este derecho y como medida de prevención en materia de salud, dichas cantidades que registran un incremento de 1,202 pesos para sindicalizados y de 1,050 pesos para los no sindicalizados se prevé hacerlo en forma electrónica, cheque o aviso de pago.



De manera indirecta se pretende que esta prerrogativa llegue protegida de otros compromisos de pago que haya contraído el trabajador, en busca de un mayor impacto económico para cada una de las familias incluidas en el registro de FONAC.



La abrumadora mayoría de los secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, SUTGCDMX que se pronuncian por la unidad sindical, valoraron el alto grado la sensibilidad de la doctora Sheinbaum y refrendaron su disposición en mantener una alianza con las autoridades en busca de los mejores frutos en cada gestión, porque dijeron convencidos: ’Es la hora de responderle al trabajador’.



Regreso a labores normales hasta octubre 1º



Por otro lado, el SUTGCDMX refirió que de acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su edición del 31 de julio, el regreso a las actividades normales se prolonga hasta el 1 de octubre.



Cabe señalar que en su artículo TERCERO, inciso QUINTO se establece textual: -TERCERO. Se modifica el numeral QUINTO de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: ’QUINTO. Las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo al personal de las Alcaldías, continuarán laborando a distancia hasta el 01 de octubre del presente año, salvo el personal necesario para la atención de las materias señaladas en el numeral SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, así como de las Áreas de Atención Ciudadana (AAC)’.