Dan banderazo para inicio de obra en la troje, en Tequisistlán, Tezoyuca

Tezoyuca.-Esta mañana, en punto de las 10:30 horas, autoridades municipales y vecinos se dieron cita para dar inicio a la construcción de guarniciones y banquetas en la Calle La Troje, del pueblo de Tequisistlán.



El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Edgar Morales, quien destacó: ’Este gobierno municipal está contento porque seguimos cumpliendo la misión de cambiarle la vida a nuestros ciudadanos.



Diariamente trabajamos para lograr este objetivo, siempre buscando el beneficio de la comunidad. Estamos comprometidos con el desarrollo de Tezoyuca y agradecemos el trabajo en equipo de todos’.



Posteriormente, se realizó el banderazo de inicio, marcando oficialmente el arranque de los trabajos.



La obra contempla:



• Trazo y nivelación con equipo topográfico, despalme de la capa vegetal, carga y acarreo del mismo.

• Construcción de guarniciones de concreto hidráulico y banquetas con acabado estampado color paja, de 10 cm de espesor.

• Mejoramiento con material de banco (tepetate).

• Aplicación de pintura color amarillo tráfico en guarniciones.

• Rehabilitación de 10 luminarias de alumbrado público.

• Colocación de placa de cerámica informativa.

Los trabajos inician este 09 de septiembre con un tiempo estimado de 20 días para su conclusión, logrando una meta de 606 metros lineales de guarnición.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca refrenda su compromiso de trabajar por una mejor infraestructura, impulsando el bienestar y desarrollo de sus comunidades.

