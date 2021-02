Daniel de Rosas aclara: No me accidente yo sino mi compañero José Luis.

CDMX .- Ayer dimos a conocer una nota en la que se hablaba extraoficialmente del accidente del Periodista y amigo corresponsal de TV Azteca Estado de México, Daniel de Rosas, sin embargo se confirma en propia voz del reportero Daniel de Rosas, que la persona que en realidad sufrió el accidente fue José Luis, el en redes sociales escribió lo siguiente:



Palabras de Daniel de Rosas Canizales.-’Ayer fue un día diferente, lo que se veía como una nota de costumbre se convirtió en una situación de desesperación luego de que mi compañero y amigo José Luis, sufriera una caída y se extraviara en el Iztaccíhuatl.



Fueron momentos de incertidumbre.

Agradezco en primer lugar a Dios, al Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías de Amecameca, quienes no se cansaron de buscarlo y finalmente localizarlo.



También agradezco a la Secretaría de Seguridad del Edomex, Protección Civil Mexiquense, de Chalco y todos los grupos de rescate que se sumaron.

A mi familia, mis hermanos quienes llegaron al lugar muy alarmados.

A todos mis compañeros reporteros que se sumaron para agilizar la búsqueda.

A todos ustedes que estuvieron siempre al pendiente y orando para que todo saliera bien.



No me queda más que decir GRACIAS por esta experiencia, pero sobre todo GRACIAS por su amistad.



Afortunadamente sólo quedo en el susto y en notas de preocupación por parte de sus amigos y compañeros quienes deseábamos me incluyo, lo mejor al reportero de la televisora mexicana. En hora buen Daniel y pronta recuperación para tambien nuestro amigo y compañero José Luis.