Daniel Emiliano es el primer bebé del 2021 que nace en el IMSS

El niño Daniel Emiliano se convirtió en el primer bebé del 2021 al nacer a las 00:00 horas con un segundo en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 del IMSS, ’Luis Castelazo Ayala’, en la Ciudad de México.



El bebé nació bajo estrictas medidas de protección sanitaria contra el Covid-19 para brindar la seguridad requerida para evitar contagios, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Un equipo de siete especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), recibió a Daniel Emiliano quien es el primer derechohabiente nacido en el IMSS del 2021, con un peso de 3 kilos 325 gramos, una medida de 49 centímetros y nació por cesárea; su mamá, Fátima Martínez Guillén, fue atendida tras detectarse que existía discreta disminución del líquido amniótico.



Daniel Emiliano nació de manera vigorosa, respiró inmediatamente en cuanto asomó su cabeza y tuvo una calificación de APGAR de 9/9, examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé, donde se obtuvo una buena frecuencia cardíaca, tono muscular y que no requirió de ayuda médica adicional o de emergencia, señaló el instituto.



El bebé nació tras 38 semanas con 6 días de gestación y se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que su madre, la señora Fátima Martínez, de 29 años, originaria de la Ciudad de México y que es ama de casa.



Aseguró sentirse emocionada y feliz con la llegada de Emilio Daniel en este nuevo año, porque ’da alegría y fe de que todo va a estar bien’, y aunque su esposo, el señor Jonathan Daniel Quijada Soto, de 32 años, quien trabaja en un restaurante de la Ciudad de México, no pudo estar presente para acompañarla debido a las medidas sanitarias por la pandemia, señaló estar en familia en el Hospital.