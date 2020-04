Daniel Espinosa cambió las joyas por cubrebocas que donará a los necesitados

www.guerrerohabla.com



Son momentos de ocuparse, la preocupación ahí va a seguir, considera el diseñador joyero Daniel Espinosa, por eso, no solamente no ha dejado de trabajar sino que puso su taller, Casa de Plata, al servicio de los habitantes de Taxco, de su gente.



El equipo de artesanas encargadas de las crea­ciones de la marca, llevó máquinas de coser y con material comprado de manera expresa, comenzaron a elaborar cubrebocas que serán donados a profe­sionales de la salud y familiares de pacientes que se encuentran en hospitales de la zona. ’Hay gente que vive al día aquí, que no pueden darse el lujo de tener cubrebocas’, expresa Daniel.



De igual forma, su equipo creativo se encargó de preparar el material con el que van a presentar de manera oficial la colección que realizó en cola­boración con Barbie para celebrar los 60 años de la muñeca durante la primera edición completamente digital de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City.



’Es interesante que en momentos adversos surja la posibilidad de crear algo novedoso y diferente, hay incertidumbre, pero se está haciendo con mucha pasión y el trabajo de mucha gente, pero creo que con las alianzas que se están haciendo, el resultado va a ser muy positivo’, opina Espinosa.



Como marca, su participación en la plataforma no solamente tiene que ver con la presentación de una colección dedicada a mujeres con alma de niña, sino con cumplir con su responsabilidad dentro del gremio de la moda nacional.



’Somos parte del engranaje de todo el país y creo que algo bien importante a transmitir es que cada una de nuestras industrias depende de cadenas de valor, desde las minas, en nuestro caso, donde extraen los metales hasta los artesanos que realizan el ensamblaje y sus familias que de alguna manera también participan’, asegura, al tiempo que hace una invitación a los consumidores a ser parte de la solución, ’el consumir los productos hechos en México, con materiales nacionales, es en beneficio de toda una cadena productiva y es la única forma de recuperar el ritmo de nuestra economía, que sí se va a ver afectada’.



Para el creador de una de las marcas mexicanas de moda con mayor éxito a nivel internacional, en estos momentos es importante transmitir certeza a sus colaboradores, aportar a la comunidad y contribuir con la industria, en lugar de quedarse en espera de una solución mágica.



’Todos vivimos momentos de incertidumbre y lo único que sabemos es que nada será lo mismo una vez que esto concluya’, afirma el joyero, ’no tenemos controlado el resultado, pero sí podemos trabajar con la mejor intención’.