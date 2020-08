Daniel Ludlow subió de nivel: ahora es exhibido por personajes nacionales

Daniel Ludlow, esposo de la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, criticó a través de Twitter a "Checo" Pérez, luego de que el piloto anunciara un breve descanso debido a que dio positivo por covid-19, por lo que no podrá correr en el Gran Premio del 70 Aniversario este fin de semana.



A través de Twitter, el corredor mexicano Sergio "Checo" Pérez dio a conocer que en su lugar irá Nico Hülkenberg.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">No podré estar este fin en el coche. <br>¡Le deseo lo mejor a Nico y a todo mi equipo! Gracias a Dios estoy muy bien de salud, espero pronto poder regresar. ¡Gracias por su apoyo! <a href="https://twitter.com/hashtag/F170?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F170</a> <a href="https://t.co/B2Z53O9sMc">pic.twitter.com/B2Z53O9sMc</a></p>— Sergio Pérez (@SChecoPerez) <a href="https://twitter.com/SChecoPerez/status/1291653995908476929?ref_src=twsrc%5Etfw">August 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



En respuesta a lo anterior, Ludlow Kuri respondió "Es muy irresponsable de tu parte haberte salido de la burbuja, al rato no llores cuando te corten del equipo", finalizando su mensaje con el hashtag "muy mal #Checo".



El mensaje del exdiputado fue leída por el piloto jalisciense, a lo que le respondió "Es más irresponsable opinar sin saber"; haciendo hincapié que siguió las indicaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), así como las de su equipo.



"No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tú", menciona el piloto.



"Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno", finalizó Checo Pérez.



"Pues ojalá y así haya sido y así sea. Por ti y por lo que representas, a todo un país. Y lo mismo té diría, conoce primero para opinar. Suerte y éxito!", finalizó la conversación el panista.



Asimismo, otros simpatizantes del corredor de Fórmula 1 contestaron a Daniel Ludlow con frases como: "la típica del don nadie criticando al que si logró lo máximo" y "mejor que @dludlowk se ponga a trabajar y de paso que le diga a Sra esposa que tiene a Pachuca literal en hoyo".LA SILLA ROTA



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno. <a href="https://t.co/j5wSV5cBKN">https://t.co/j5wSV5cBKN</a></p>— Sergio Pérez (@SChecoPerez) <a href="https://twitter.com/SChecoPerez/status/1291825183674826753?ref_src=twsrc%5Etfw">August 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>