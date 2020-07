Daniel Serrano y su grupo de "Los Puros" llevan a una segura derrota a el municipio de La Paz de acuerdo a las encuestas de Mitovsky

La Paz, Mex.-El sueño de ser aspirante a gobernador del Estado de México, podría quedar en eso, en un sueño para Daniel Serrano Hernández, líder político de ’Los Puros’ quien para eso busca ser el líder general de MORENA y en seguida brinca a ser aspirante a la gubernatura estatal pero su sueño puede quedar solo en un proyecto fracasado, porque en realidad sus propuestas de gobierno en los Reyes la Paz, Coacalco y Melchor Ocampo, destacan por corrupción, inseguridad, violencia, asesinato de mujeres y lo peor, fracasos administrativos en sus respectivas alcaldías.

Solo basta preguntar por las calles de dichos municipios la forma de gobernar de esos ediles y la respuesta es inmediata: «malos».

Pero también existen encuestadoras que se dedican a evaluar a los alcaldes y gobernadores en el país, como Mitofsky y Massive Call, que constantemente realizan reportes de la aceptación de los gobernantes locales y al menos Los Reyes la Paz, Coacacalco y Melchor Ocampo, son los gobiernos que tienen números muy negativos.

Veamos, si de pura casualidad llega a ganar el gobierno estatal Daniel Serrano, imagínese cómo sería su administración.

Ya se imaginará usted, un gobierno Morenista como secretaria de estado a Olga Medina Serrano, peleándose con todos los actores políticos, solo porque le sacaron la lengua o a Por otra parte, Darwin Eslava Gamiño, de Coacalco, como encargado del tesoro estatal, luego de que en su ayuntamiento se ven los más escandalosos casos de corrupción denunciados públicamente por un ex alcalde y por cierto pariente de él.

Y, qué decir del alcalde de Melchor Ocampo que en un imaginario gobierno de Daniel Serrano, como fiscal general, cuando en su municipio le matan a cinco mujeres al hilo.

A Daniel Serrano no le interesa, en lo más mínimo, los alcaldes de su grupo político mal llamado «Los Puros», (para mi serían los Impuros) sino, simplemente, llegar al poder, para reemplazar al grupo Atlacomulco y hacer negocios en grande.

Daniel es fiel seguidor de AMLO y de seguro sigue las mismas líneas del patriarca y sus equivocadas políticas públicas.

Andrés Manuel se ha equivocado de políticas y de lengua, como eso de combatir a la corrupción, pero se tienen casos clarísimos que no lo hace. Recuerden que extrañamente la Fiscalía General de la República mandó al «archivo muerto» el caso de la denuncia en contra de la secretaria general de Morena, Yeidkol Polevnky, promovida por el mismo presidente interino de ese partido, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, por una malversación millonaria por compras inmobiliarias.

Mucho menos va a investigar los casos de corrupción que existen en el ayuntamiento de Coacalco, solo porque son denunciados por el ex alcalde Alejandro Gamiño Palacios, un familiar de Darwin. Por cierto, sus denuncias están documentadas, pero nadie investiga.



POR CIERTO…

La línea de Morena es que el próximo presidente nacional sea electo a través de encuestas y por supuesto de esa misma manera se tiene que hacer en el estado de México, pero va a ver un conflicto mayor, ya que no lo quieren abrir al público en general, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , sino que, solo sea para la militancia y de manera interna.

Y así el procedimiento se puede repetir para elegir candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, para las elecciones intermedias en el 2021.

Y ahora le preguntó a usted amigo lector. ¿Usted votaría de nueva cuenta por personajes como Olga Medina?, para nada verdad y es que la ex perredista partido en el que figuro como síndico y diputada y ahora con la investidura de alcaldesa esta apostando a que en este municipio el PRI vuelva a retomar las riendas y si no al tiempo.