Danna Paola live experence

Danna Paola brilla en el 2020, fue un año lleno de música, lanzamientos, éxitos y crecimiento para la estrella juvenil mexicana



La estrella juvenil mexicana Danna Paola, cada año cosecha triunfos en su multifacética carrera y este 2020 no fue la excepción para la artista, alcanzado éxitos significativos en la música, que incluyen: el lanzamiento de su álbum más reciente denominado SIE7E+ (certificado como 4X Platino en México) que contiene temas como ’Mala Fama’ (certificado 2X Platino por RIAA, 4X Diamante + 3X Platino en México); ’Oye Pablo’ (Disco Platino por RIAA y 2X Diamante en México); ’Sodio’ (3X Platino en México), los cuales, han sido un éxito y han marcado tendencia este año, posicionándola en el lugar #4 de las artistas femeninas más escuchadas en 2020 en Spotify México y en la radio alrededor del mundo. Todo esto aunado a sus múltiples premios, lanzamientos en colaboración con artistas internacionales y ser imagen de marcas de prestigio.



Este 2020, Danna Paola, decidió hacer una pausa como actriz para enfocarse en su carrera musical en su totalidad. A pesar de que fue un año de parálisis mundial a causa de la pandemia y el confinamiento, la cantante no dejó de sorprender a sus fans con distintos lanzamientos musicales tanto en español como en inglés, haciendo también colaboraciones internacionales, como: ’No Bailes Sola’ con Sebastián Yatra, un éxito global que rompió records en Spotify al ingresar al Top 200 Global, convirtiéndose así, en el primer tema en español de una mexicana en ingresar en su debut. Además, logró ubicarse como la primera mexicana en debutar en el Top 20 de México con 3 canciones en forma simultánea. El sencillo también logró convertirse en el tema, de una mexicana, con más reproducciones en su debut en Spotify. Otra colaboración lanzada en septiembre fue ’Me, Myself’ junto a Mika, con quién además hizo una presentación estelar de esta canción en el evento ’I Love Beirut’, iniciativa del cantante libanés para recaudar fondos en beneficio de las personas afectadas en los pasados acontecimientos en Beirut, transmitido por YouTube a todo el mundo.







Su más reciente sencillo, ’Friend de Semana’ en colaboración con Aitana y Luísa Sonza, es una fusión de tres países: México, España y Brasil que dio como resultado un éxito que ha hecho bailar a millones de personas y se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales a través del #FRienDdESemAnA. Su video oficial ya suma más de 13.5 millones de visualizaciones.



Cabe destacar que Danna Paola es, sin duda, una de las artistas mexicanas más exitosas de la escena internacional hoy en día. Su extraordinario talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones durante este año. En la entrega de los MTV EMAs 2020, fue acreedora al premio como ’Mejor Artista Norte’, así como el premio a ’Mejor Artista Mexicana del Año’ en los Monitor Latino Music Awards 2020. En los Kid Choice Awards México 2020, Danna Paola fue galardonada con el premio ’Artista Mexicano’ e hizo una presentación en vivo de su exitosa canción ’Mala Fama’ y de su sencillo ’No Bailes Sola’ a lado de Sebastián Yatra, misma que les hizo ser a ambos acreedores al premio ’Live del Año’. También fue reconocida por la revista Líderes Mexicanos, como uno de los 300 líderes más influyentes de México, destacando su trabajo artístico y su impacto en la sociedad.





Dentro de las presentaciones que tuvo la estrella juvenil este año, se encuentra su icónica participación en ’Premios Juventud’, donde sin duda alguna, impactó con su voz por su espectacular interpretación de ’Como La Flor’, como parte del tributo a Selena, la reina del Tex-Mex.





Danna Paola, no sólo se ha vuelto una figura importante en la música sino también en una gran influencia para la juventud en redes sociales, cerrando este año con 29 millones de seguidores en Instagram, ocupando la posición #1 en la categoría de ’Actrices/Actores más twiteados en 2020’; y el lugar #4 en los ’Artistas latinos más twiteados 2020’. Mientras que en Tik Tok ocupa la posición #4 de la lista de Artistas Top Latinas Femeninas (Top Female Latin Artists).



En agosto de este año, la prestigiosa marca deportiva Puma anunció a Danna Paola como su nueva embajadora de marca para México tanto para la línea de zapatos deportivos como la de trajes de baño, debido a su auténtico estilo e imagen que transmite fuerza, convicción y determinación. También, recientemente se anunció su colaboración como imagen de Pandora para Latinoamérica como parte del squad de embajadores #BeatsOfPandora.





Además de concluir este año con al menos 9 canciones más en su repertorio musical, el lanzamiento de un álbum con 12 canciones (10 originales y 2 remix), 2 covers navideños para esta época: ’All I Want For Christmas Is You’; y ’Dulce Navidad’ a lado del grupo colombiano Morat, aunado a sus looks de imagen que han fascinado e inspirado a millones de fans, convirtiéndola en un ícono de la moda. Danna Paola, recientemente extendió su contrato artístico con Universal Music Group y firmó un acuerdo global de co-management con GTS en conjunto con Icon management, con el objetivo principal de continuar a la par el crecimiento y desarrollo artístico, así como su proyección internacional. Augurando así, un 2021 lleno de música nueva, éxitos a nivel global y grandes proyectos para la cantante y actriz.



Ya en el panorama para el 2021 se ha anunciado un concierto especial DANNA PAOLA LIVE EXPERIENCE que se llevará a cabo por Streamtime y podrá verse a nivel global el 13 y 14 de febrero. Para accesos e información de transmisión visite: www.streamtime.store.



Twitter

Facebook

Instagram

YouTube



ACERCA DE DANNA PAOLA

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a los 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos. Danna Paola lanzó su álbum debut Mi Globo Azul a la edad de seis años y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Su carrera actoral comenzó como protagonista en telenovelas, como Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidó como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en el doblaje de películas de talla mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en el cine mexicano con películas como Arráncame la Vida y Lo Más Sencillo es Complicarlo Todo. En teatro, Danna Paola estuvo en escena con obras tan importantes como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Podemos Levantar.





Danna fue descrita por Broadway como un ’orgullo latino’ por su increíble rango y habilidad vocal que ha sorprendido al público en los Estados Unidos y América Latina.



Con una carrera de más de 21 años, es reconocida internacionalmente por su participación en Elite, la reconocida serie de Netflix, que debutó como # 1 y se transmite en 190 países y que, hasta el momento, se ha convertido en una de las series más vistas en la historia de la plataforma. Su participación en Netflix también la llevó este 2020 a ser parte de ’Viaje a la Luz’, canción que forma parte de los créditos finales de la película ’Más Allá de la Luna’. Este año concluyó también su participación como juez en el talent show mexicano, La Academia donde, tras varios meses de transmisión, compartió con los alumnos su experiencia y aprendizaje dentro de la industria musical.