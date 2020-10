Dante, el pastor

Como un ágil pastor en busca de feligreses, así recorre el país, de península a península, Dante Delgado, dueño de la franquicia llamada ahora Movimiento Ciudadano.



Dante se encuentra convencido de que su partido será, desde el 6 de junio del año próximo, el tercero más votado de los 10 organismos políticos que contenderán en la elección federal.



Busca hasta debajo de las piedras rostros nuevos que presentar y convencerlos de que MC es un partido acorde a la actualidad, al tiempo que pretende reciclar a políticos del pasado que se encontraban retirados.



El reciclaje es lo suyo, por ello, Dante acepta a diestra y siniestra a políticos que tuvieron su auge hace no mucho tiempo y que desertaron, convencidos de que su ciclo había terminado.



Reinventarse es la consigna, por eso Dante decidió ir solo, con candidatos propios, extraídos de otros partidos, pero que les garanticen votos, aunque no sean capaces de ganar.



La pepena es grande y en eso lleva mano el senador Delgado, quien ha podido traer personajes que frustrados por no ser candidatos presidenciales buscan nuevos horizontes, aunque sea reiniciando sus carreras desde una diputación federal.



Su incorporación les asegura una diputación federal como es el caso de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracely Ortega, quien pretendió disputar la nominación priista y fue frenada por el propio Enrique Peña Nieto. Ivonne dejó la diputación federal y se dedicó a recorrer el país, sin éxito en su búsqueda.



Armando Ríos Piter, ex senador del PRD y quien no pudo consolidarse como candidato presidencial independiente, se sumó al grupo conjuntado por Dante y se busca convencerlo de que se presente como candidato al gobierno de Guerrero. También se enamora a Beatriz Pagés para que se integre al grupo.



La dirigencia nacional de MC que preside Clemente Castañeda de forma oficial, pero que se ciñe a la voluntad de Dante tiene en el grupo 50 + 1 un buen semillero de prospectos para sumarse a su causa, debido a la buena labor que viene desarrollando María Elena Orantes.



Así, Dante examina nombres de políticos que podrían insertarse en Movimiento Ciudadano y competir por algunos de los 15 gobiernos, sin importar que sus oportunidades de triunfo sean escasas, pero que se busca que aumenten la cuota de votos.



Sonora ya tiene su candidato emecista en la figura de Ricardo (Robinson) Bours Castelo, hermano del ex gobernador Eduardo (Robinson) Bours y en Sinaloa busca convencer a Sergio Torres, ex alcalde Culiacán. Para Colima irán con Leoncio Morán y en Nuevo León, estado donde tienen una buena oportunidad de ganar, se pretende dejar de lado al senador Samuel García, al que califican de veleidoso, fatuo, insensible, engreído, vanidoso, superficial y hasta petulante, dentro del mismo partido, mientras que otras expresiones lo tachan de misógino.



En Baja California buscan candidato y en Zacatecas pretenden al que se quede al margen de la candidatura de Morena, sin importar si es David Monreal o el senador José Narro.



Por eso Dante prefiere seguir con su Biblia en la mano (los estatutos de su partido), corriendo la legua por todo el país, buscando esos especímenes que le puedan ayudar a quitarse el sambenito que cargó durante tatos años de ser satélite del PRD, partido al que rebasó desde hace mucho tiempo.



La contienda todavía no llega y ya se mencionan tres nombres para coordinar la bancada del MC en San Lázaro: Ivonne Ortega, María Elena Orantes y Armando Ríos Piter, más los que se acumulen durante las campañas.



José Medina Mora Icaza, será el nuevo dirigente de Coparmex para el bienio 21-22, con lo que Gustavo de Hoyos queda liberado para participar como candidato al gobierno de Baja California. Se dice que de Hoyos trae arreglo con Acción Nacional para rescatar esa entidad que estuvo 30 años bajo el control de gobernantes surgidos de ese partido.



Finalmente, Alfonso Durazo renunció como secretario de Seguridad Pública, para buscar la nominación (ya la tiene segura) al gobierno de Sonora, terminando de tajo con especulaciones que hacían sentir que el presidente López Obrador le pediría que se quedara.



