Dar ’último jalón’ para superar emergencia de COVID-19, piden autoridades de Acapulco

Para cambiar de rojo al color naranja en el semáforo epidemiológico, con el objetivo de abrir gradualmente las actividades productivas no esenciales en la ’nueva normalidad’, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez pidió a la población no desesperarse en el proceso de aislamiento social, dar el ’último jalón’ y superar lo más complicado de la pandemia.



El funcionario municipal dijo que la alcaldesa Adela Román Ocampo desea, al igual que todos los acapulqueños, abrir gradualmente las actividades productivas no esenciales. Para lograrlo —añadió— se requiere un mayor compromiso social que conlleve a frenar la transmisión del nuevo Coronavirus, por ello recalcó el exhorto para acatar las medidas preventivas como evitar salir de casa y el uso obligado de cubrebocas cuando se ocupe el espacio público.



’Estamos en la cúspide de la pandemia, hay un alto grado de contagios, es por ello que debemos redoblar los esfuerzos’, manifestó el encargado de la política interna, en consecuencia dijo que se mantiene el programa de control vehicular sanitario Hoy No Circula, que tiene como objetivo frenar la movilidad comunitaria, específicamente de las personas desocupadas.



Convocó a dar un ’último jalón’ para llegar al 30 de junio con una reducción importante en el número de contagios y bajar la demanda hospitalaria, lo cual se puede lograr si la gente se mantiene en casa y que los infectados no contagien a más personas, objetivo que se logra con el distanciamiento social para iniciar el proceso de reactivación económica.



Manzano Rodríguez hizo hincapié que, para combatir al virus SAR-CoV-2, causante del COVID-19, el Gobierno Estatal decretó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, además se recomienda mantener las medidas higiénicas de desinfección de manos con agua y jabón, así como el uso constante de gel antibacterial.



Finalmente, el encargado de la política interna del municipio exhortó a la población a mantenerse en confinamiento voluntario, y a las personas que tengan la necesidad de salir a la calle a realizar alguna actividad esencial, lo hagan acatando todas las recomendaciones preventivas y sanitarias.