Darán revés al TEEH en Huejutla e Ixmiquilpan y confirmarán en Tulancingo: abogado

La Sala Regional de Toluca del Poder Judicial de la Federación está a días de resolver diversas impugnaciones que causarán polémica y que dejarán exhibido al tribunal electoral local (TEEH), toda vez que se augura que metan revés a la sentencia de Huejutla y de Ixmiquilpan, que se confirmen Tulancingo y Acaxochitlán, en tanto se impugnen Chapantongo y Progreso.



Lo anterior, afirmado por un abogado especialista en materia electoral, mismo que debe reservar su nombre por asesorar diversos juicios, pero que de buena fuente aseguro, que incluso ya comienza conocerse el sentido en el que se están redactando las resoluciones.



Para el caso e Huejutla e Ixmiquilpan, el colegiado federal daría un revés a lo resuelto por el TEEH, por lo que el día 15 de diciembre tomarían protesta los ganadores del PESH y PT, respectivamente; en el segundo de los casos habría sanciones hacia el candidato y el partido.



En Acaxochitlán deberán reponerse las elecciones, toda vez que la anulación de cualquier casilla ante el escenario de empate, sería un criterio que daría una ventaja injusta. Para el caso de Tulancingo, el TEPJF ratificará lo dicho por la autoridad local y también se ordenará reponer las elecciones. En ese tenor dice que se encontró la falla más grave y que la pérdida de la cadena de custodia quita certeza al proceso y debe reponerse.



Éste último caso, afirma, puede ser el más polémico toda vez que a pesar de las anomalías, aún podría encontrar un revés si de alguna forma se comprueba que antes del conteo, los mismos partidos contaban con un registro de los votos en el mismo sentido en el que culminaron las elecciones, por lo que aún se encuentra discutiendo. La probabilidad de que se confirme lo sentenciado por la autoridad local y se realicen nuevamente las elecciones sin embargo, es al menos de un 80%.



Las dos sorpresas serían los casos de Chapantongo y Progreso, donde se habría roto el criterio de paridad con el rebase del tope de gastos de campaña, por lo que las elecciones no sólo serían realizadas nuevamente, sino que aquellos a los que se les señala de cometer la falta no podrán volver a participar.



Del resto de impugnaciones promovidas, refiere que la mayor parte está "hecha con las patas", por lo que difícilmente prosperarán, como el caso de la de Pachuca, que está llena de supuestos y nada de sustancia.



Las elecciones se empatarían con las federales por resultar más económicas, toda vez que el Congreso local no planteó recurso extraordinario alguno para la celebración de dichos comicios en una fecha distinta.