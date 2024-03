METEPEC, Estado de México. - Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad para que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes se conviertan en Cuidadores del Medio Ambiente, por ello la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, los convoca a ser vigilantes permanentes para que el vital líquido no se desperdicie o use de manera irresponsable.



Para obtener la credencial de Cuidadores del Medio Ambiente, se debe enviar un mensaje a las cuentas oficiales de redes sociales de la dependencia, en X e Instagram la encuentran como @AmbienteEdomex y en Facebook como Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México.



En su mensaje deben solicitar ser inscritos a este programa, para expedir su credencial, podrán elegir alguno de los simpáticos diseños de un lobo gris, un tlacuache o un ajolote. Para mayor información se pone a disposición el teléfono 722-275-6215.





Con esta acción, la Secretaría medioambiental busca que las y los menores tomen conciencia desde temprana edad sobre la importancia de procurar el medio ambiente, ya que su misión como Cuidadores del Medio Ambiente será, cuidar el agua, plantar árboles, ahorrar energía, separar y reutilizar residuos, así como proteger a los animales.



El uso de agua en las rutinas diarias, a veces no permite valorar la importancia que ésta tiene, y en ocasiones, su uso es inconsciente e irresponsable, encontrando personas que lavan sus automóviles, las banquetas y patios de sus casas con la manguera, o bien teniendo fugas en la tubería de sus hogares, oficinas o negocios.



Por ello, la dependencia estatal pide a las madres y padres de familia platicar con los más pequeños, para que sean ellos los que vigilen que el agua en los hogares sea utilizada de manera mesurada, ahorrándola en todo momento y adoptando una nueva manera de cuidarla.