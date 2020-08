Darwin Eslava mantiene respaldo a las mujeres en tiempos de Covid-19

Para procurar el bienestar de las mujeres del municipio, el Gobierno de Coacalco que preside el Presidente Municipal Darwin Eslava, les brinda de manera permanente asesoría psicológica y jurídica, a través del Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer.



Al realizarse la conferencia ’Mujer Resiliente vs Covid-19’, la titular del Instituto, Victoria Ocampo informó que dicha dependencia continúa laborando para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia o que durante esta contingencia sanitaria han experimentado situaciones de crisis.



Puntualizó que la instrucción del alcalde es brindar el respaldo necesario a quienes lo requieran, de ahí que los servicios que se prestan a las mujeres de la localidad no se han interrumpido, por el contrario, se han redoblado esfuerzos para garantizar que sea un confinamiento sin violencia.



Añadió que además con este tipo de conferencias se busca generar un espacio en el que las coacalquenses tengan la oportunidad de expresar cómo se han sentido durante esta contingencia de salud y así evitar más afectaciones.



Refirió que el objetivo de la conferencia ’Mujer Resiliente vs Covid-19’, es que las cerca de 100 participantes aprendan a identificar, reconocer y afrontar situaciones de crisis.



Dicha conferencia se convirtió en un foro en el que las mujeres manifestaron cómo han vivido la pandemia por Covid-19 y su transición hacía la nueva normalidad. La ponencia fue impartida por la psicóloga Citlalli Arellano, quien de manera permanente brinda asesorías en el Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro