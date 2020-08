Darwin Eslava ’Un alcalde ejemplar’: Alfredo del Mazo

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Con mucho ánimo y entusiasmo, es como inició su administración a trabajar el alcalde Darwin Eslava, atendiendo en su oficina o cuando va pasando para llegar al palacio municipal.



Desde temprana hora empieza a revisar y recorrer las comunidades y estar al pendiente de contribuir con cualquier tipo de apoyo y que como buen servidor público siendo presidente municipal resuelve día con día al servicio del pueblo.



Para el ciudadano Darwin Eslava primero está su gente, sus paisanos, porque gracias a ellos representa en cargo de presidente municipal y lo está haciendo bien con respeto, vocación en beneficio de todos los ciudadanos de su municipio.



Los habitantes de este lugar manifestaron que el alcalde Darwin Eslava a quien le reconocen su noble forma de trabajar no ha perdido el piso, el atiende en el palacio pero también en el camino cuando va para su oficina y esa cualidad no la tiene cualquier funcionario público municipal, sólo él y es lo que lo distingue y ’nos da gusto porque es un alcalde ejemplar’.



De manera, que el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reconoció el trabajo que el Presidente Municipal de Coacalco, Darwin Eslava, ha desempeñado al frente de la Administración 2019-2021 y el impulso brindado a las acciones implementadas en materia de empleo.



En este sentido, el alcalde Darwin Eslava detalló que derivado de la labor realizada por el Departamento de Empleo del gobierno local, en promedio, una de cada tres personas que acuden a la Bolsa de Trabajo municipal logra colocarse en un trabajo formal, gracias al servicio que se ofrece de forma presencial y a través de la página web.



Refirió que durante la contingencia sanitaria por Covid-19, los esfuerzos de los gobiernos se tuvieron que redireccionar, no sólo al tema de la salud, sino también al ámbito económico, con el objetivo de que las familias resulten lo menos afectadas posible.



Afirmó que ante ello, el Gobierno de Coacalco diseñó medidas para apoyar a la ciudadanía, mediante distintas acciones, una de ellas, la vinculación de las empresas con los buscadores de empleo, procurando así la estabilidad de las familias.



Aunado a esto, apuntó el alcalde, se entregaron despensas a las familias de todo el municipio; se impulsó el programa Madres Jefas de Familia, iniciativa destinada a mamás solteras y que se solventó con recurso 100 por ciento municipal; así como la entrega de tarjetas a adultos mayores para la compra de medicamentos.



Darwin Eslava reiteró su disposición para trabajar coordinadamente los tres niveles de gobierno, con la finalidad de procurar el bienestar de la población y con ello lograr una mejor calidad de vida para los coacalquenses.



En el evento realizado en las instalaciones de la Escuela de Artes y Oficios de Coacalco (Edayo), el gobernador Alfredo del Mazo, entregó las tarjetas del programa de Apoyo para el Desempleo, a habitantes de esta localidad y de tres municipios más de la zona.



El mandatario mexiquense resaltó que sólo a través de la suma de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno será posible apoyar a las familias que más lo requieren y que se han visto afectadas por la pandemia que se vive, por lo que reiteró su disposición para seguir apoyando la economía familiar.



