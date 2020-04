Datos curiosos que todo amante de los perros debe conocer

A continuación compartimos contigo algunos datos curiosos sobre estos peludos amigos que son amados y cuidados por casi todo el mundo por ejemplo, sabías que su nariz equivale a una huella dactilar es decir si tuvieran que identificarse con alguna huella votar los perros podrían hacerlo mediante su nariz ya que ésta es única en el mundo es decir no hay ninguna igual a pesar de que sean de las mismas razas de igual manera la nariz canina siempre está húmeda ya que les ayuda a regular su temperatura corporal.







Uno de los mitos más comunes es que los perros ven en blanco y negro como en una película antigua lo cual es totalmente falso Los perros pueden ver colores solamente que no de la misma forma en la que lo hacen los humanos ellos son daltónicos por lo cual pueden diferenciar tonos azules o amarillo sin embargo no pueden hacerlo entre un rojo o un anaranjado. Según un estudio del profesor de psicología clínica y evolutiva de la universidad de Harvard deidre Barrett los perros sueñan con nosotros a menudo y las experiencias positivas que han tenido a lo largo del día es por eso que si en algún momento tu pelo amigo mueve sus patas o finge correr mientras duerme es porque está soñando que corre contigo.





De igual manera recientes estudios han demostrado que aquellos niños que crecen con perros son menos propensos a contraer asma o alguna enfermedad de resfriado como aquellos que no crecen con alguna mascota esto se debe a que el contacto con las mascotas ayuda a reforzar el sistema inmunológico provocando cierto tipo de enfermedades y alergias.



¿Lo sabías?