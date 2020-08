David León era funcionario de Chiapas cuando entregó dinero a López Obrador

Para evitar ir a la cárcel por dar dinero público del Gobierno de Chiapas a Andrés Manuel y Pio López Obrador quienes también cometerían peculado, David Eduardo León Romero editó su perfil de Wikipedia el pasado viernes.



En una mañana muy movida, retiró la referencia a que señalaba que de 2014 a 2018 fu jefe de prensa del Gobierno de Chiapas, por lo que en 2015 cuando dio al menos (según los vídeos) un millón 400 mil pesos en dos entregas a Pío López Obrador, hermano del presidente y por entonces funcionario del Movimiento de Regeneración Nacional, León Romero era funcionario público.



Las referencias a que fue Jefe de Prensa del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas fueron borradas en muchos medios, pero no en todos, y resultó que el funcionario a quien el presidente López ha ponderado como muy honesto, ha estado mezclado en muchos



En la página web alertachiapas.com, lo denuncia:’ Lo lamentable es que eso no sólo está sucediendo (compras de condominios en Miami) con la clase política de centro, ocurre en Chiapas, han venido de fuera, a amasar grandes fortunas para futuras campañas o simplemente para su consumo personal, dinero destinado para el desarrollo del estado ahí, en los bolsillos de los fuereños.



’El primero es toda una fichita, emanado del Partido Verde Ecologista de México, David de León Romero, el vocero, le fue conferido un cargo sin nombramiento: sanear deudas; sin embargo, a partir del encargo, las deudas no se cubrieron pero sus cuentas se han elevado’, dice Alerta Chiapas



En todos los medios nacionales se dijo que fue asesor de Comunicación Social del Gobierno en Chiapas, cuando Manuel Velasco gobernaba, tanto al ser presentado como coordinador de Protección Civil, como cuando se anunció que estaría a cargo de la empresa que comprara todos los medicamentos para el Gobierno Federal lo que asciende a más de 60 mil millones de pesos.



El honesto León Romero estuvo metido en la compra de 13 condominios de lujo en Miami y aunque lo intentó no pudo borrar la nota del diario The Miami Herald lo denuncia.



’David León Romero, un portavoz del Partido Verde Ecologista de México –que controla al gobierno estatal de Chiapas y es un aliado del Partido Revolucionario Institucional que gobierna México– dijo que Rodríguez Robles no era miembro del partido’, dice un artículo del Miami Herald del 4 de mayo de 2016:



’Sebastián Rodríguez Robles compró 13 condominios en la Torre Opera en el downtown de Miami. En una serie de entrevistas telefónicas, dijo que el dinero venía de sus ganancias como abogado.’



’David León Romero, un portavoz del Partido Verde Ecologista de México –que controla al gobierno estatal de Chiapas y es un aliado del Partido Revolucionario Institucional que gobierna México– dijo que Rodríguez Robles no era miembro del partido.



’Sin embargo, León Romero sirvió como intermediario para conseguir llamadas telefónicas con Rodríguez Robles y días antes de la publicación de este artículo llamó para preguntar si los editores eliminarían la historia. A cambio, dijo que Rodríguez Robles mencionaría a otros políticos mexicanos que poseen propiedades en Estados Unidos. La propuesta fue rechazada’



Curiosamente Rodríguez Robles era tesorero del Gobierno del estado de Chiapas, por lo que la intrusión de León Romero lo desnuda.



Este mismo viernes León Romero borró todos sus antecedentes de la ficha del Sistema de Información Legislativa, SIL que maneja la Secretaría de Gobernación y que según el cache de Google, fue manipulada este viernes, el que entregaba dinero López Obrador, hizo tres cambios a la ficha de Wikipedia-



El registro de David Eduardo León Romero en Wikipedia, según la memoria del sitio, fue modificado tres veces este 21 de agostos por el mismo León Romero, quien también modificó hoy su ficha como diputado plurinominal de Morena al Congreso el Unión, para que no aparecen antecedentes entre 2013 y 2018, es decir, las fechas en que trabajo para el Gobierno de Chiapas y hasta condominio en Miami compró



Hacia las 08:22 21GMT (03:22:21 tiempo de México) del 21 de agosto de 2020, León Romero editó su perfil y quitó la referencia en la línea 27 que decía: [[Cámara de Diputados (México)|Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados]]



Y también [[Cámara de Diputados (México)|Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados]] | cargo5 = [[Senado de México|Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República]]/revista Jovel Sclc