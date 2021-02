David Velasco Chedraui se registra por la alcaldía de Xalapa.

**Morena pone a Ahued para salvar el desastroso trabajo de Hipólito Rodríguez, cuidarle la espalda y retener la capital, además llevaría como "Suplente" a prima de Cuitláhuac García, la cuál subiría a Alcaldesa cuando Ahued retorne al Senado.



El todavía Senador está siendo seriamente cuestionado por que está cediendo ante los chantajes que le hace la 4T, desde Palacio Nacional obligaron a Ricardo Ahued a dejar la Senaduría para venir a tratar de rescatar la capital del Estado.

Ayer por la mañana David Velasco Chedraui, acudió al edificio sede del PRI en la ciudad de Xalapa para registrarse como aspirante a la candidatura del Revolucionario Institucional, para la alcaldía de la capital del Estado.



Durante el mensaje que brindó, aseguró que está seguro de que realizará un buen papel y dará "una batalla muy fuerte, vamos a recuperar Xalapa".



’Vamos a recuperar Xalapa de gente inexperta e improvisada. La ciudad requiere de experiencia, para dar buenos resultados. Estoy convencido de que somos la fórmula indicada. Xalapa es nuestro único objetivo y haremos todo lo que se requiera para que regresen los empleos y la seguridad’.



David Velasco, ex alcalde de Xalapa, y ex diputado local, destacó que en este proyecto le acompañan hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, ’dispuestos a unirse para construir un gran pacto para sacar a Xalapa del bache de ineficiencia gubernamental en que se encuentra’.



Velasco Chedraui expuso que Xalapa ’necesita a los empresarios, a los micro, a los pequeños y a los grandes. Necesita a los hombres y mujeres de la academia, a los artistas, que son orgullo local, nacional e internacional… a los profesionistas, a las señoras y señores taxistas, a los emprendedores, a los hombres y mujeres que buscan mejores condiciones de vida’.



Frente a la ineficiencia gubernamental que el partido Morena ha demostrado en esta capital, enfatizó, ’la pandemia por el COVID-19 nos ha puesto ante un escenario catastrófico, de muerte de cientos de personas, de cierres de negocios, de desempleo e inseguridad…estamos tocando fondo y no podremos salir de esto si seguimos permitiendo desatinos en el gobierno local’, finalizó.